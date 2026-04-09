تتابع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، ملف سوق الانتقالات من كثب، مع اشتداد المنافسة على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، والذي يفصلها عنه فارق نقطة واحدة فقط، ما دفع النادي إلى البدء مبكراً في التحضير لمرحلة ما بعد الموسم الحالي.

ودخلت إدارة "السيدة العجوز" فعلياً مرحلة العمل المكثف، بهدف تجهيز قائمة قادرة على المنافسة محلياً وقارياً، وتقديم فريق يلبي طموحات المدرب لوتشيانو سباليتي. وتُعد صفقة مهاجم من الطراز الرفيع أولوية قصوى ضمن هذا المشروع، في ظل السعي لتعزيز القوة الهجومية للفريق. وفي هذا السياق، برز اسم لاعب الهلال والمنتخب الأوروغوياني، داروين نونيز (27 عاماً)، هدفاً رئيسياً ليوفنتوس في المرحلة المقبلة.

ودخل اللاعب، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ليفربول الإنكليزي، بقوة دائرة اهتمامات "السيدة العجوز"، وبحسب ما أفادت به شبكة سكاي سبورت البريطانية، أمس الأربعاء، فإن يوفنتوس كسر حالة الترقب، وأجرى جسّ نبض أولياً لمعرفة شروط التعاقد مع المهاجم، في خطوة تعكس جدية التحرك نحو حسم الصفقة، إذا ما توفرت الظروف المناسبة.

وعلى صعيد الأرقام، سجل نونيز ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، إضافة إلى ثلاثة أهداف وتمريره حاسمة واحدة، في ست مباريات ضمن دوري أبطال آسيا. ورغم أن هذه الإحصائيات لا تعكس تماماً مردود مهاجم من الصف الأول، إلا أن اللاعب يحظى بإعجاب كبير من سباليتي وإدارة يوفنتوس، لما يمتلكه من إمكانات بدنية وفنية.