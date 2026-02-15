يوفنتوس وأزمة حراسة المرمى... من يحمي عرين "السيدة العجوز"؟

- تتصدر أزمة حراسة المرمى في يوفنتوس المشهد، مع تكهنات حول مستقبل ميكيلي دي غريغوريو بعد أداء غير مقنع في نصف الموسم الأول، مما أثار شائعات عن رحيله في الانتقالات الصيفية. - ستيفانو تاكوني، الحارس السابق ليوفنتوس، صرح بأن دي غريغوريو يعجبه، لكنه يفضل التعاقد مع جيانلويجي دوناروما لتعويضه، مما أشعل حماس الجماهير. - رغم ارتباط دوناروما بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2030، يبقى الحديث عن مفاجآت سوق الانتقالات حاضراً، خاصة في تورينو التي تحلم بحارس مرمى مميز.

تتصدر أزمة مركز حراسة المرمى المشهد داخل أروقة نادي يوفنتوس الإيطالي، إذ تتواصل التكهنات حول مستقبل الحارس ميكيلي دي غريغوريو (28 عاماً). ويأتي ذلك بعد أن قدّم دي غريغوريو، القادم من مونزا، نصف موسم أول وُصف بغير المقنع مع كتيبة "السيدة العجوز"، ما فتح الباب أمام شائعات سوق الانتقالات بشأن احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع تصاعد الجدل، برز السؤال الأهم داخل أروقة اليوفي: من سيكون الحارس المناسب لتعويضه في حال رحيله؟ وجاءت الإجابة على لسان الحارس السابق لنادي يوفنتوس ستيفانو تاكوني، خلال مقابلة صحافية مع لا غازيتا ديلو سبورت، اليوم السبت، إذ قال: "في مسيرة أي حارس مرمى، لا بد أن يأتي وقت يمر فيه بمرحلة سلبية، وهذا أمر لا مفر منه. دي غريغوريو يعجبني، لكنني لن أغيّره إلا في حال التعاقد مع جيانلويجي دوناروما وجلبه إلى تورينو، وليس في حال التعاقد مع فيكاريو".

وأشعلت تصريحات تاكوني حماس جماهير يوفنتوس، وأعادت اسم جيانلويجي دوناروما إلى الواجهة بقوة. ورغم ارتباط دوناروما بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2030، فإن الحديث عن المفاجآت المحتملة في سوق الانتقالات يبقى حاضراً، خاصة في مدينة تورينو التي تحلم برؤية حارس مرمى من الطراز الرفيع، يدافع عن عرين السيدة العجوز.