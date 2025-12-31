يوفنتوس مُستعد لدفع 100 مليون يورو مقابل نجم إيطالي

- تسعى إدارة يوفنتوس لتعزيز فريقها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التركيز على ضم ساندرو تونالي، قائد خط وسط نيوكاسل يونايتد، الذي أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز. - يوفنتوس يعتبر تونالي الوريث المثالي لخط وسط الفريق، ويستعد لدفع 100 مليون يورو لضمه، رغم صعوبة تخلي نيوكاسل عنه، نظراً لأهميته في التشكيلة الأساسية. - استثمار يوفنتوس في تونالي يتجاوز الجانب الرياضي، حيث يُتوقع أن يجذب الجماهير والشركات الرياضية، مما يعزز العوائد المالية للنادي.

تعمل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على تحديد كل الأولويات الخاصة بها، من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما وضعت العديد من النجوم ضمن قوائمها، أبرزهم قائد خط وسط نيوكاسل يونايتد، الإيطالي ساندرو تونالي، الذي رحل إلى منافسات "البريمييرليغ" عام 2023، مقابل 60 مليون يورو.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي يوفنتوس راقبت التطور الكبير في مسيرة ساندرو تونالي، خلال العامين الماضيين، والذي استطاع التأقلم في أحد أصعب الدوريات في العالم، وبات يمتلك الخبرة الجيدة في كيفية تغطية المساحات الواسعة بالملعب، وتنظيم اللعب، وإضفاء الحيوية على الفريق، ما جعله أحد أعضاء التشكيلة الأساسية مع نيوكاسل يونايتد، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته في جميع المواجهات المحلية والقارية.

وتابع أن إدارة يوفنتوس ترى في تونالي الوريث الطبيعي لخط وسط الفريق، خلال السنوات المقبلة، ما جعلها تتحرك، خلال الفترة الماضية، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي نيوكاسل يونايتد، الذي لن يفرّط في صاحب الخمسة والعشرين عاماً بسهولة، بل على العكس تماماً، من الممكن أن تصل الصفقة إلى نحو 100 مليون يورو، وهو رقم لن يمانع الفريق الإيطالي في دفعه نهائياً، لأنّه يدرك أهمية قائد خط الوسط.

وختم الموقع بالإشارة إلى أن قيام يوفنتوس بدفع 100 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل حسم صفقة تونالي، سيجعل النجم الإيطالي من أغلى الصفقات في تاريخ "السيدة العجوز"، إلا أنّ "البيانكونيري" يعلم جيداً أن الأموال ستعود إليه، لأن صاحب الـ 25 عاماً يُعد استثماراً بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه على الجانب التجاري، يُعد من النجوم، الذين تحرص الجماهير على شراء قمصانهم، بالإضافة إلى الشركات الرياضية، التي ستسعى إلى رعايته، وأيضاً لا يمكن نسيان مسألة حقوق بيع الصور.