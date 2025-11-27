يوفنتوس مهدد بخسارة كنان يلدز: مطالب صادمة تعقّد المشهد

- يواجه يوفنتوس تحدياً كبيراً في الحفاظ على نجمه الشاب كنان يلدز، الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 75 مليون يورو بعد تألقه اللافت، وسط مطالب مالية تعقّد المفاوضات لتجديد عقده. - يطالب يلدز براتب سنوي يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو، وهو ما يضع النادي في موقف صعب، خاصة مع اهتمام أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه. - رغم محاولات جورجيو كيليني لطمأنة الجماهير، إلا أن تذبذب مستوى يلدز ومشاكل الركبة تزيد من تعقيد المفاوضات حول مستقبله.

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي خطر فقدان نجمه التركي الشاب، كنان يلدز (20 عاماً)، في ظل مطالبه المالية، التي تعقّد المشهد تماماً، بعد التألق اللافت، الذي أظهره منذ بداية الموسم الكروي الحالي، إذ ساهم بسبع تمريرات وأهداف حاسمة، لترتفع قيمته السوقية إلى 75 مليون يورو، ما دفع "السيدة العجوز" للعمل بقوة على تأمين عقد طويل الأمد له، بينما تترقب أندية أوروبية كبرى فرصة التعاقد مع اللاعب الشاب، الذي أصبح محط أنظار الجميع.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الأربعاء، أنّ مفاوضات يوفنتوس لتجديد عقد يلدز متوقفة حالياً، إذ يعتمد هو ومحيطه استراتيجية تفاوضية صعبة، علماً بأن النادي الإيطالي كان قد جدّد عقده العام الماضي حتى 2029 مع رفع راتبه إلى نحو 1.5 مليون يورو، لكنه تجاوز هذا المستوى بسرعة، خصوصاً مقارنة بزميله الصربي، دوشان فلاهوفيتش، الذي يتقاضى نحو 12 مليون يورو سنوياً.

وأضافت الصحيفة أن يلدز يطالب إدارة يوفنتوس حالياً براتب يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو سنوياً، وهو مبلغ يبدو أن النادي غير مستعد لتحمّله حتى الآن، ويضع هذا التعقيد يوفنتوس أمام تحدٍّ كبير لتأمين نجمه الشاب البالغ 20 عاماً، الذي أصبح محط أنظار الأندية الأوروبية، بعد الأداء اللافت مع الفريق هذا الموسم، ما يجعل المفاوضات حول مستقبله أكثر حساسية وتعقيداً، ويضيف بعداً من الضغط على إدارة "السيدة العجوز" في مساعيها للحفاظ على أحد أبرز مواهبها.

ويبدو واضحاً أن المفاوضات ستستمر طويلاً، على الرغم من محاولات أسطورة النادي ورئيس العلاقات الدولية والكشافين، جورجيو كيليني، طمأنة الجماهير بشأن مستقبل يلدز. ويرجع البعض صعوبة الوضع إلى تذبذب مستوى اللاعب أخيراً، بعد انطلاقة قوية صنع فيها ست مساهمات تهديفية في أول أربع مباريات، لكنه سجل هدفاً واحداً فقط في آخر 12 مواجهة. كما تعوق مشاكل الركبة أداءه، ما يجعل الوضع الحالي بعيداً عن المثالية في ظل مفاوضات تجديد عقده.

جدير بالذكر أن يلدز انتقل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر عام 2022، وبدأ مسيرته بالتألق مع فريق الشباب، وفي موسم 2023-2024 جرى تصعيده إلى الفريق الأول، وشارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس/ آب 2023 ضد أودينيزي، وسجل أول هدف له في 23 ديسمبر/ كانون الأول ضد فروزينوني، ليصبح أصغر لاعب أجنبي يسجل ليوفنتوس في تاريخ النادي بالدوري بعمر 18 عاماً و233 يوماً. كما سجل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا ضد آيندهوفن الهولندي، ليصبح أصغر هداف للفريق الإيطالي في البطولة بعمر 19 عاماً و136 يوماً، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الإيطالي أليساندرو دل بييرو.