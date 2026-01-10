يوفنتوس قد يتخذ قراره بشأن صفقة كييزا خلال الميركاتو الشتوي

- يوفنتوس يسعى لضم فيديريكو كييزا خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز تشكيلته تحت قيادة المدرب لوتشانو سباليتي، مع التركيز على انتقاء الصفقات بعناية دون تسرع. - كييزا، الذي يتمتع بمهارات عالية وقدرة على اللعب في مراكز متعددة، قد يكون مهتمًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي لتعزيز فرصه في الانضمام للمنتخب الوطني، خاصة مع اقتراب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026. - عودة كييزا إلى التألق بعد الإصابة ستشكل دفعة معنوية ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا، حيث يُعتبر لاعبًا موهوبًا وسريعًا.

يبقى النجم الإيطالي فيديريكو كييزا (28 عاماً)، واحداً من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة نادي يوفنتوس خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية، في ظلّ سعي إدارة البيانكونيري إلى جلب لاعب قادرٍ على تقديم الإضافة لتشكيلة المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، الساعي لمتابعة المنافسة على لقب الدوري المحلي، إذ يحتلّ حالياً المركز الرابع برصيد 36 نقطة، في الوقت الذي يتصدّر فيه إنتر ميلانو قمّة الجدول بـ42 نقطة.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، اليوم السبت، أنّ يوفنتوس يتّبع نهجاً مدروساً في فترة الانتقالات الشتوية، مع رفع شعار واضح بعدم إبرام صفقات متسرّعة أو اتخاذ قرارات متهورة، إذ يركّز فريق "السيدة العجوز" على انتقاء الاسم المناسب للمركز المطلوب مع توفّر الظروف الملائمة لإبرام أي صفقة، ما يعني أن وصول كييزا ما زال مطروحاً بقوة.

وأكدت صحيفة "إل بيانكونيرو" المقرّبة من فريق الشمال الإيطالي، أنّ يوفنتوس يواصل مراقبة وضع جناح ليفربول من كثب، إذ يراه اللاعب المثالي لدعم التركي كينان يلدز، الذي استُهلك كثيراً من الكادر الفني لعدم وجود بديل موثوق قادر على تقديم الإضافة عينها، لكن مع وصول كييزا سيعطي ذلك سباليتي المزيد من الخيارات والحلول التكتيكية في الخط الأمامي. ووفقاً للمصدر عينه، يدرس يوفنتوس الشروط المالية اللازمة لإتمام الصفقة، خاصة أن كييزا قد يكون مهتماً بالفعل بالعودة إلى الدوري الإيطالي ومحاولة إثبات نفسه في تشكيلة المدرب سباليتي، ما قد يُعيده إلى منتخب بلاده من الباب الكبير، وسط ترقّب "الأزوري" لخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما غابت إيطاليا عن المونديال في نسختَي 2018 و2022.

وستُشكّل عودة كييزا إلى التألق بعد الإصابة دفعةً معنويةً كبيرةً ليوفنتوس وكذلك منتخب إيطاليا، وهو الذي يُصنّف لاعباً موهوباً وسريعاً وماهراً، مع تمتّعه بتقنيةٍ عاليةٍ وقدرة تحمّلٍ جيدةٍ ومهارةٍ في المراوغة، وبإمكانه أن يشغل مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر، وحتى كمهاجمٍ ثانٍ، مع مساهمته في الجانب الدفاعي والضغط على الخصوم.

وبدأ كييزا مسيرته في عالم كرة القدم عام 2016 من بوابة نادي فيورنتينا، ليُعار بين 2020 و2022 إلى يوفنتوس الذي عاد واشترى عقده ليستمرّ هناك حتى 2024، قبل رحيله إلى ليفربول، لكن الإصابة التي عانى بقطعٍ في الرباط الصليبي دفعت مسيرته للتراجع، رغم أنّه كان واحداً من أفضل اللاعبين الإيطاليين خلال الأعوام الماضية، بعدما ساهم في حصد لقب أمم أوروبا 2020 عقب التفوّق على إنكلترا في النهائي على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة لندن.