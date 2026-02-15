- حسم إنتر ميلان ديربي إيطاليا بفوز مثير 3-2 على يوفنتوس في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، حيث شهدت المباراة طردًا مثيرًا للجدل للفرنسي بيير كالولو في الدقيقة 42. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن الطرد كان غير عادل، حيث لم يرتكب كالولو مخالفة تستحق البطاقة الحمراء، مشيرًا إلى أن تقنية الفار لا تتدخل في حالات الإنذار الثاني. - أثار القرار التحكيمي جدلاً واسعًا، حيث اعتبر البعض أن يوفنتوس تعرض للظلم بسبب عدم تدخل الفار في مثل هذه الحالات.

حسم إنتر ميلان ديربي إيطاليا على حساب غريمه التقليدي يوفنتوس 3-2، مساء السبت، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي. وقبل نهاية الشوط الأول، تعقّدت مهمة "السيدة العجوز" بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي بيير كالولو في الدقيقة 42، إثر قرار تحكيمي أثار الكثير من الجدل.

وحول هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "كرة في منتصف ملعب فريق إنتر. استطاع لاعب إنتر، أليساندرو باستوني، السيطرة بقدمه اليسرى على الكرة، مع محاولة لبناء هجمة مرتدة واعدة لفريق إنتر. قام الظهير الأيمن لليوفي بيير كالولو بمد يده اليسرى على صدر اللاعب باستوني، دون أن يقوم بعملية مسك أو دفع أو شد".

وختم: "بالتالي لم يرتكب اللاعب أي مخالفة، إلا أن باستوني تظاهر بوجود مخالفة منعته من التقدم لبناء هجمة مرتدة. الحكم احتسب خطأ لصالح فريق إنتر، إضافة لإشهار بطاقة الإنذار الثاني لكالولو، فكان قرار الحكم خاطئاً. هنا تقنية الفار لا تستطيع أن تدخل في الإنذار الثاني الذي جاء بعده حالة الطرد. تتدخل فقط عندما يكون الطرد مباشرا، وبالتالي قرار الحكم كان خاطئاً وغير عادل، بطرد الظهير الأيمن لفريق اليوفي".