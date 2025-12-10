يوسف من فلسطين: يمكننا تحقيق لقب كأس العرب والأجواء خيالية

- بطولة كأس العرب 2025 في قطر تشهد نجاحًا فنيًا وتنظيميًا، حيث يقدم اللاعبون أداءً مميزًا، مما يجعل تجربة المشجعين استثنائية، خاصة مشجعي منتخب فلسطين. - منتخب فلسطين يحقق إنجازًا كبيرًا بالتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس وسوريا، وسط دعم جماهيري كبير وأجواء حماسية في الدوحة. - البطولة تقام من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا في ستة استادات مونديالية، مع استضافة استاد لوسيل للمباراة النهائية.

تعيش بطولة كأس العرب 2025 في قطر لحظات من النجاح على المستوى الفني خلال المباريات، بفضل الأداء المميز الذي يقدّمه اللاعبون، إلى جانب الإبهار في الناحية التنظيمية من قبل القيمين على هذه النسخة الاستثنائية، مما جعل تجربة مشجعي المنتخبات استثنائية، وهم الذين بدورهم يغنون الملاعب ويشعلون المدرجات، على غرار مشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم.

وخلال جولة لـ"العربي الجديد" على مناطق المشجعين والأسواق والساحات في العاصمة القطرية، التقينا مناصراً لمنتخب فلسطين، عبّر عن رأيه بما قدّمه منتخب بلاده خلال هذه النسخة حتى اللحظة، وذلك بعد الفوز على منتخب قطر في الجولة الافتتاحية على استاد البيت، ثم التعادل مع تونس بنتيجة (2-2)، وبعدها التعادل مع سورية من دون أهداف والتأهل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة منتخب السعودية، في إنجازٍ كبير تحت قيادة المدرب إيهاب أبو جزر.

وقال المشجع الذي يُدعى يوسف في تصريحه لـ"العربي الجديد": "مباريات فلسطين كانت الروح. أنا متأكد بأن هناك شيئاً حصل بين الشوطين، ربما المدرب قال لهم جملة وحصل ما حصل. الحمد لله أننا تعادلنا، ولكن كان يمكننا الفوز لكن الوقت انتهى، وأرى أن منتخب فلسطين يمكنه تحقيق لقب البطولة أو أقل تقدير بلوغ النهائي، فلسطين فازت على منتخب قطر، الذي يُعتبر من الأفضل، وهذا شيء مبشر بالخير، على أمل أن نكون ضمن أول ثلاثة مراكز، والجميع هنا في سوق واقف فرحة، والجميع يدعم بلده، إنّها أجواء خيالية.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 وإلى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.