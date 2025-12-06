يوسف عطال يكشف رأيه في مجموعة الجزائر بمونديال 2026

- يوسف عطال يعبر عن سعادته بالفوز الكبير (5-1) على البحرين، مشيرًا إلى صعوبة المباراة وأهمية تحقيق النقاط الثلاث. - قرعة كأس العالم 2026 تضع الجزائر في مجموعة تضم الأرجنتين، الأردن، والنمسا، وعطال يؤكد على أهمية التحضير الجيد لتحقيق نتائج مرضية للجماهير. - يقود مجيد بوقرة منتخب الجزائر في كأس العرب، بينما يتولى فلاديمير بيتكوفيتش تدريب الفريق في كأس العالم وأمم أفريقيا، مع احتمالية مشاركة عطال بعد تألقه في الدوري الفرنسي.

تحدّث نجم منتخب الجزائر، يوسف عطال (29 عاماً)، بعد نهاية المواجهة أمام منتخب البحرين، التي انتهت بالفوز (5-1)، عن المواجهة وتفاصيلها، وعن قرعة بطولة كأس العالم 2026، بعدما أوقعت "محاربي الصحراء" مع الأرجنتين والأردن والنمسا.

وقال يوسف عطال في تصريحات خلال مروره في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين بعد مباراة البحرين بحضور مراسل "العربي الجديد" اليوم السبت: "المباراة كانت صعبة جداً، ولكن الحمد لله، في النهاية حققنا فوزاً كبيراً وهذا هو المهم، كان هناك توفيق كبير على أرض الملعب وخرجنا بنقاط المباراة".

وعن مجموعة الجزائر في بطولة كأس العالم 2026، التي سُحبت قرعتها يوم أمس الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن، قال يوسف عطال: "هي مجموعة جيدة. سيكون لدينا وقت كاف للتحضير لهذه المباريات الكبيرة. وإن شاء لله سنُقدم بطولة كبيرة، ونحقق نتائج تُرضي الجماهير".

ويقود منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب، المدافع السابق مجيد بوقرة، الذي كان قد حقق اللقب في نسخة 2021 على حساب تونس في النهائي، في حين أن منتخب الخضر سيُشارك في بطولة كأس العالم 2026، وحتى أمم أفريقيا التي تنطلق هذا الشهر في المغرب، تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي ربما قد يختار بعض العناصر للمشاركة في العرس العالمي، وبينهم قد يكون عطال، الذي استطاع أن يثبت نفسه قبل تعرّضه إلى إصابة حين كان يلعب في الدوري الفرنسي.

