يوسف النصراوي.. اختبار أوروبي حاسم وإتاحة رسمية لتمثيل العراق

17 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:39 (توقيت القدس)
أصبح يوسف النصراوي متاحاً لتمثيل المنتخبات العراقيّة (العربي الجديد/Getty)
- يوسف النصراوي، لاعب موهوب يبلغ من العمر 19 عامًا، أصبح متاحًا لتمثيل منتخب العراق لكرة القدم بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، مما يعزز خط وسط "أسود الرافدين" بموهبة جديدة من أوروبا.

- النصراوي، الذي تدرّج في فرق الفئات العمرية بنادي بايرن ميونخ، واجه تباطؤًا في مسيرته بسبب اللعب خارج مركزه الأصلي، لكنه لا يزال يحظى بثقة النادي لمهاراته الفنية وذكائه في الملعب.

- انتقل النصراوي إلى فريق إس في ريد النمساوي على سبيل الإعارة، مع خيار شراء، مما يثير تساؤلات حول مستقبله، خاصة في ظل تعقيدات إعارة اللاعبين الشباب في الميركاتو الشتوي.

بات اللاعب يوسف النصراوي (19 عاماً)، متاحاً رسمياً لتمثيل منتخب العراق لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد العراقي، في بيان رسمي، أمس الاثنين. ويأتي هذا التطور في توقيت مهم، لا سيما مع بروز اللاعب ضمن جيل المحترفين في أوروبا، ما يفتح الباب أمام إضافة نوعية جديدة لخط وسط كتيبة "أسود الرافدين".

وكتب الاتحاد العراقي في بيانه: "أصبح اللاعب يوسف النصراوي متاحاً لتمثيل المنتخبات الوطنيّة العراقيّة للفترة المقبلة. أكمل الاتحاد العراقي لكرة القدم الإجراءات الإداريّة كافة؛ لاستحصال جواز السفر الخاصّ باللاعب والذي صدر أمس (الاثنين)، ليصبح ضمن اللاعبين المحترفين الذين بإمكانهم تمثيل المنتخبات الوطنية في المشاركات والاستحقاقات المُقبلة". 

تجربة حاسمة ليوسف النصراوي

يُعد النصراوي أحد أبرز المواهب التي تدرّجت في فرق الفئات العمرية بنادي بايرن ميونخ الألماني، حيث حظي بإشادات واسعة بفضل مهاراته الفنية العالية وذكائه داخل الملعب. غير أن مسيرته شهدت تباطؤاً نسبياً خلال العامين الماضيين، بعد موسم عادي نسبياً 2024-2025 مع فريق تحت 19 عاماً، وبداية متقلبة لموسم 2025-2026 مع فريق تحت 23 عاماً، إذ اضطر في مناسبات عديدة للعب خارج مركزه الأصلي، وتحديداً في مركز الظهير الأيسر، بحسب تقرير سابق لموقع ياهو سبورت الأميركي.

يستعد منتخب العراق لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام (الاتحاد العراقي/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

درجال يكشف خطة معسكر منتخب العراق ويحسم مصير دوري النجوم

ومع ذلك، بقي من بين العناصر الأفضل أداءً في الفريق، وشارك في بعض الحصص التدريبية مع الفريق الأول، في مؤشر واضح على استمرار ثقة النادي بإمكاناته. وفي الميركاتو الشتوي الفائت، انتقل اللاعب الشاب إلى فريق إس في ريد النمساوي على سبيل الإعارة، في الوقت الذي أثار فيه بند خيار الشراء المرفق بالإعارة بعض التساؤلات، إلا أن إعارة اللاعبين الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية تُعد مهمة معقدة بطبيعتها، إذ نادراً ما يخاطر أي مدرب بمنح لاعب غير ثابت المستوى دقائق لعب منتظمة، من دون أن يكون قد خاض فترة إعداد كاملة مع الفريق. 

