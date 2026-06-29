يوستاكيو بطل إنجاز كندا في مونديال 2026.. قصة لاعبٍ تحدّى فقد والديه

- تألق ستيفن يوستاكيو في كأس العالم 2026 بقيادته كندا لدور الـ16 بتسجيله هدف الفوز أمام جنوب أفريقيا، ليصبح أول لاعب يسجل في هذا الدور الإقصائي المستحدث بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48. - مر يوستاكيو بتجارب متنوعة في مسيرته الاحترافية، حيث لعب في البرتغال والمكسيك والولايات المتحدة، وواجه تحديات عديدة منها إصابة أبعدته عن الملاعب لثمانية أشهر، وحقق نجاحات مع بورتو، منها الفوز بالدوري البرتغالي وكأس البرتغال. - على الصعيد الدولي، اختار يوستاكيو تمثيل كندا بعد أن لعب سابقاً مع منتخب البرتغال تحت 21 عاماً، وشارك في الكأس الذهبية 2021 ومونديال قطر 2022، وسجل هدفاً حاسماً في مونديال 2026.

خطف ستيفن أنتونس يوستاكيو (29 عاماً) الأضواء خلال دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد كندا إلى دور الـ16 بتسجيله هدف الفوز أمام جنوب أفريقيا اليوم الأحد، ليُصبح أول لاعب في التاريخ يهزّ الشباك في هذا الدور الإقصائي المستحدث بعدما جرى رفع عدد المنتخبات في هذه النسخة إلى 48.

ويلعب يوستاكيو في مركز خط الوسط مع نادي لوس أنجليس إف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعقد إعارة من نادي بورتو البرتغالي، وهو الذي وُلد في ليمينغتون، أونتاريو، لأبوين برتغاليين، ليبدأ مسيرته الكروية مع نادي ليمينغتون للناشئين، ثم ذهب إلى البرتغال في سن السابعة، بعد بدايته مع نادي نازارينوس للهواة، أمضى موسمين في دوري الدرجة الثالثة مع نادي تورينسي.

وفي السابع من يونيو 2017، وقّع يوستاكيو عقداً مع نادي ليكسويس مقابل رسوم لم يُفصح عنها، وخاض يوم 23 يوليو/تموز، أول مباراة احترافية له، حين فاز فريقه على أرضه 2-0 على أكاديميكو دي فيسيو في الجولة الأولى من كأس الدوري البرتغالي، ولعب المباراة كاملةً، أما أول ظهور له في دوري الدرجة الثانية البرتغالي فكان في السادس من أغسطس/آب، ومني بهزيمة خارج أرضه 4-1 أمام ريال ماساما.

التحق بعدها يوستاكيو بنادي تشافيس في 31 يناير/كانون الثاني 2018، بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 500 ألف يورو، وحصل على شرف لعب أول مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز بعد أربعة أيام، حين انتصر فريقه على نظيره فيرنسي بنتيجة 2-1 خارج أرضه، ليأتي هدفه الأول في 14 إبريل/نيسان أمام بوافيستا.

حطّ يوستاكيو رحاله بعدها مع نادي كروز أزول، أحد أندية الدوري المكسيكي الممتاز يوم 15 يناير 2019، ووصفه فيتور سيفيرينو، الذي عمل مساعداً للمدرب لويس كاسترو في نادي تشافيس آنذاك بأنه "لاعب نموذجي"، لكن القدر شاء أن يعيش موقفاً غريباً في أول مباراة له ضد تيخوانا، حين طُرد بعد دقائق قليلة من دخوله بديلاً، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل وألغى القرار ليحصل على بطاقة صفراء فقط، لكن الحظ العاثر لاحقه، حين تعرّض لإصابة ونقل إلى خارج أرضية الميدان، ليغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر.

وفي ديسمبر 2019، أُعير يوستاكيو إلى نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي، أحد أندية الدرجة الأولى، لما تبقى من الموسم، وتحوّلت لاحقاً الإعارة إلى انتقال دائم مقابل 2.5 مليون يورو، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد ستة أيام أضاف هدفاً آخر في مباراة الفوز 3-2 على بورتو في ملعب ماتا ريال.

أعير يوستاكيو لاحقاً إلى نادي بورتو العريق عام 2022 حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء، وبالفعل قرر النادي العريق الحفاظ عليه، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتحوّل إلى لاعب أساسي في تشكيلة المدرب سيرجيو كونسيساو، وشارك في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين أمام كلوب بروج وكذلك أتلتيكو مدريد.

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عاش يوستاكيو العديد من اللحظات الصعبة خلال مسيرته، لكنه لم يستسلم، إذ أبلغ بين شوطي مباراة بورتو ونظيره سانتا كلارا في 15 إبريل/نيسان 2023، بوفاة والدته أزميرالدا عن عمرٍ يناهز الـ51 عاماً، واستبدل بعد ذلك بوقت قصير، قبل أن يُصعق بعد عامٍ بوفاة والده إثر نوبة قلبية، مع الإشارة إلى أنّه حقق مع التنانين لقب الدوري المحلي مرتين وكأس البرتغال في ثلاث مناسبات وكأس الدوري في موسم 2022-2023، والسوبر عامي 2022 و2024.

على الصعيد الدولي اختاره مدرب منتخب البرتغال تحت 21 عاماً روي جورج في عام 2017، للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا 2019 ضد رومانيا وسويسرا التي كانت ستقام في أوائل ذلك الشهر، ودافع عن ألوان بلاده لأول مرة أمام رومانيا حين لعب 90 دقيقة وحصل على بطاقة صفراء.

لم يمثّل يوستاكيو منتخب البرتغال الأول، ليفضّل تمثيل كندا، واستُدعي لأول مرة إلى الفريق في 1 أكتوبر 2019 لملاقاة الولايات المتحدة في دوري أمم الكونكاكاف، وشارك بالفعل في تلك المباراة التي أقيمت يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني لكن بلاده خسرت 4-1 خارج أرضها، اختير بعدها ضمن قائمة الكأس الذهبية 2021، ثم مونديال قطر 2022 ولعب مواجهتين في دور المجموعات، وبات ضمن الخيارات الأساسية حين تولى جيسي مارش تدريب المنتخب، الذي عيّنه نائباً للقائد الأول ألفونسو ديفيز، وبطبيعة الحال حضر في مونديال 2026 ليبصم على الهدف الأغلى في مسيرته.