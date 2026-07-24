يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا رسمياً

- تعيين يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تعيين يورغن كلوب خلفاً ليوليان ناغلسمان بعد الخروج من كأس العالم 2026، بعقد يمتد حتى 2030، بهدف إعادة ألمانيا إلى منصات التتويج. - كلوب يترك ليفربول ويتولى المهمة الوطنية: بعد مغادرته ليفربول وعمله في شركة "ريد بول"، أكد كلوب أن تدريب المنتخب الألماني هو قمة مسيرته المهنية، محذراً من مغادرته إذا تعرض لهجوم صحفي. - تفاصيل الاتفاق مع ريد بول: تم إعفاء كلوب من عقده مع "ريد بول" دون مقابل انتقال، مقابل تبرع بمليون يورو لمؤسسة "وينغز فور لايف".

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تعيين يورغن كلوب (59 سنة)، مدرباً لمنتخب ألمانيا خلفاً للمدرب يوليان ناغلسمان، الذي غادر بعد الخروج المُخيب من الدور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، ليبدأ بطل العالم أربع مرات رحلة جديدة مع مدرب مُحنك حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته التدريبية وخصوصاً مع نادي ليفربول الإنكليزي.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، بحضور وسائل الإعلام، عن اسم المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا وهو يورغن كلوب، وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، في مؤتمر صحافي في فرانكفورت: "نحن سعداء للغاية بتمكننا اليوم من تقديم يورغن كلوب مدرباً جديداً. عقد كلوب سيمتد حتى صيف عام 2030، أي حتى موعد كأس العالم المقبلة في المغرب وإسبانيا والبرتغال"، مشيراً إلى أن العقد سيبدأ سريانه في 15 أغسطس/آب المقبل، وعليه سيكون كلوب في مهمة صعبة من أجل عودة ألمانيا إلى منصات التتويج من جديد.

في المقابل، كانت ليورغن كلوب كلمة خاصة بعد استلامه مهمة قيادة منتخب ألمانيا، وهو الذي غادر نادي ليفربول الإنكليزي وقرر الابتعاد عن التدريب وعمل في منصب مدير عمليات كرة القدم في شركة "ريد بول"، قال فيها: "إنها القمة المثالية لمسيرتي المهنية، ولحياتي، ولحياتي العملية. سأضع كل ما لدي من طاقة في خدمة هذه المهمة"، كما حذّر من أنه سيغادر منصبه إذا شنّت عليه الصحافة هجوماً في المستقبل، قائلاً: "إذا قلتم غداً إنني سيئ جداً، فسأرحل".

وكان ناغلسمان قد استقال بعد أربعة أيام من الإقصاء أمام منتخب الباراغواي في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وشغل ناغلسمان (38 عاماً)، هذا المنصب منذ شهر سبتمبر/أيلول عام 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات لبحث الإخفاق الجديد، وأبدى كلوب - الذي كان مرتبطاً بعقد منذ مطلع 2025 حتى نهاية 2029 مع شركة ريد بول، بصفته مديراً عالمياً لعمليات كرة القدم - علناً رغبته بتولّي المهمة.

وجاء الضوء الأخضر من أوليفر مينتسلاف، رئيس ريد بول، الذي عقد اجتماعاً مع مسؤولي الاتحاد الألماني للعبة بعد توصّلهم لاتفاق مبدئي مع المدرب، وأكد نويندورف أن كلوب أُعفي من عقده من دون مقابل انتقال، مقابل تبرع بقيمة مليون يورو فقط لمؤسسة "وينغز فور لايف" التابعة لريد بول، والمكرسة لأبحاث إصابات الحبل الشوكي.