يورغن كلوب إلى ريال مدريد؟ وكيل أعماله يكشف الحقيقة

- إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، يخطط للتعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب لقيادة النادي في الموسم 2025-2026، معتبرًا إياه أولوية لمشروعه الرياضي. - كلوب، الذي غادر ليفربول سابقًا، يُعتبر من قبل ريكيلمي مدربًا ذو قدرات عالية يمكنه إعادة ريال مدريد إلى الأضواء وزيادة فرصه في التتويج بالألقاب. - وكيل كلوب، مارك كوسيكي، نفى إمكانية تولي كلوب تدريب ريال مدريد، مؤكدًا التزامه الكامل مع ريد بول وعدم نيته العودة للتدريب حاليًا.

رد محيط المدرب الألماني يورغن كلوب (58 سنة) المُمثَّل بوكيل أعمالهمارك كوسيكي حول صحة أو إمكانية قيادته نادي ريال مدريد الإسباني في موسم 2025-2026، خصوصاً بعد أن لَمَّح إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة النادي الملكي في مواجهة فلورنتينو بيريز، إلى أنه يريد التعاقد مع مدرب نادي ليفربول الإنكليزي السابق.

وأشار إنريكي ريكيلمي، أحد المرشحين لمنافسة فلورنتينو بيريز على رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى يوم الأحد المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو، في وقت سابق، إلى أنه يُفكر جدياً في التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب لقيادة النادي الملكي في الموسم الكروي الجديد، رغم أنه رفض في الفترة الماضية العودة إلى عالم التدريب مباشرةً بعد مغادرته نادي ليفربول الإنكليزي.

واعتبر ريكيلمي في تصريحات سابقة أن كلوب يُمثل أولوية كبيرة لمشروعه الرياضي في نادي ريال مدريد الإسباني، وأنه مدرب يملك قدرات تدريبية عالية المستوى ويُمكنه العودة بالنادي الملكي إلى الأضواء من جديد، كما يرفع المدرب الألماني من حظوظ ريال مدريد في التتويج بالألقاب المحلية والأوروبية، مع العلم أنه أشار أيضاً إلى أنه اختار اسم المدير الرياضي الجديد في حال انتخابه رئيساً جديداً، وهو أحد نجوم الفريق سابقاً راؤول غونزاليز.

ولم يتأخر وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب في الرد على تصريحات ريكيلمي وفرضية أن يقود المدرب نادي ريال مدريد، حيث قال كوسيكي، في تصريحات خاصة لقناة سكاي سبورتس، السبت: "الموقف مزعج جداً، المدرب مُلتزم بالكامل مع ريد بول ودوره الرياضي هناك، هو سعيد جداً وليست لديه أي نية في قيادة فريق والعودة إلى التدريب من جديد. الموقف واضح للجميع".