يوان ويسا.. من خطر فقدان البصر والحادث المؤلم إلى بطل في المونديال

- يوان ويسا، مهاجم نيوكاسل يونايتد، تألق بتسجيله هدف التعادل لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد البرتغال في كأس العالم 2026، بعد أن كاد يفقد بصره في هجوم بالأسيد عام 2021. - تعرض ويسا لهجوم بالأسيد من امرأة حاولت اختطاف ابنته، مما أدى إلى حروق بالغة في عينيه، لكنه تعافى وأثبت جدارته في نادي برينتفورد بتسجيله 49 هدفاً في 149 مباراة. - انضم ويسا إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون يورو عام 2025، ليواصل مسيرته المميزة في كرة القدم.

كان مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، يوان ويسا (29 عاماً)، بطلاً لمنتخب بلاده جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراتهم التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام البرتغال، مساء الأربعاء، على ملعب "إن آر جي" ستاديوم في هيوستن الأميركية، ضمن منافسات الدور الأول للمجموعة الـ11 في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، فإن لاعب منتخب "النمور" الذي أحرز هدف التعادل في مرمى البرتغال، كاد أن يفقد بصره في عام 2021، إثر تعرّضه لهجوم بالأسيد من قبل امرأة. وفي 2 يوليو/ تموز 2021، تصدّر ويسا عناوين الأخبار العالمية بعد أن كان ضحية لهجوم بالأسيد من قبل امرأة حاولت اختطاف ابنته، حيث ألقت المرأة سائلاً كاوياً على وجه اللاعب آنذاك، عندما كان يفتح باب منزله، مما سبَّب حروقاً بالغة في عينيه، استدعت إجراء عملية جراحية، وبعدها، أكد له الأطباء، أنه كان على وشك فقدان بصره.

بعيدا عن الملاعب قيود التأشيرات تعكر أجواء كأس العالم وسط تحذيرات متصاعدة

وعانى ويسا آثاراً نفسية وجسدية جراء الحادثة لفترة طويلة، رغم إلقاء القبض على المرأة، التي حُكم عليها بالسجن 18 عاماً بتهمة الشروع في القتل، ومحاولة الخطف. ورغم خطورة الحادث، تعافى ويسا وانضم إلى نادي برينتفورد الإنكليزي، وفي النادي اللندني، أثبت جدارته بتسجيله 49 هدفاً في 149 مباراة، ما دفع نيوكاسل إلى دفع أكثر من 55 مليون يورو لضمه عام 2025.