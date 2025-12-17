يزن النعيمات يخضع لعملية جراحية ناجحة ويبدأ مرحلة العلاج

- أجرى يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، عملية جراحية ناجحة في مركز سبيتار الطبي بالدوحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ضد العراق في كأس العرب 2025. - يأمل الجهاز الفني في عودة النعيمات سريعًا للملاعب للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يملك الأردن فرصة للتأهل للدور الثاني ضمن المجموعة العاشرة. - تلقت النعيمات دعمًا كبيرًا من الجماهير الأردنية، حيث يعتبر ركيزة أساسية في صفوف المنتخب، بعد إصابته في الدقيقة السابعة من المباراة.

كشف مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات (26 سنة) عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها في الدوحة، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي في مواجهة الدور ربع النهائي أمام منتخب العراق من منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وخضع مهاجم منتخب الأردن لكرة القدم يزن النعيمات لعملية جراحية ناجحة الأربعاء، في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية، المتخصص في علاج الإصابات الرياضية وتأهيلها، ونشر لاعب نادي العربي القطري، عبر خاصية "ستوري" في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "الحمد لله تمت العملية بالنجاح. دعواتكم".

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب الأردن في سرعة شفاء النعيمات، الذي سجل 26 هدفاً دولياً، والعودة إلى الملاعب ليتمكن من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك، والتي سيخوضها الأردن ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، إذ يملك فرصة لإنهاء دوري المجموعات برصيد أربع نقاط على الأقل لضمان التأهل إلى الدور الثاني.

ووجهت الجماهير الأردنية رسائل دعم للنعيمات، الذي يعد ركيزة أساسية في صفوف النشامى، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال الفوز على العراق بهدف نظيف في دور الثمانية من كأس العرب المقامة في قطر. وأصيب النعيمات في الدقيقة السابعة، وتحامل على نفسه وعاد إلى الملعب بعدما تلقّى العلاج خارجه، لكنه اضطر إلى ترك مكانه إلى الشاب عودة الفاخوري في الدقيقة 13، بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط البشري إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على حمالة.