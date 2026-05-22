يواصل مدافع منتخب الأردن يزن العرب (30 عاماً) كتابة فصول مختلفة من مسيرته بين قاعات الجامعة وملاعب كرة القدم، بعدما أعلن حصوله على درجة الماجستير في علوم الرياضة من إحدى الجامعات الأردنية، أمس الخميس، بالتزامن مع ارتفاع قيمته السوقية إلى مليون يورو، في مؤشر جديد على المكانة التي بات يحظى بها اللاعب الأردني على المستويين الأكاديمي والرياضي، وقبل خوضه غمار المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

ولم يكن إعلان يزن العرب مجرد خبر أكاديمي عابر، بل حمل أبعاداً إنسانية وشخصية مؤثرة، بعدما استعاد في رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحلة الدراسة التي خاضها بين الأردن وكوريا الجنوبية، موجهاً الشكر إلى عائلته ومدربيه والمشرفين على رسالته، إلى جانب الاتحادين الأردني والكوري الجنوبي لكرة القدم.

وجاءت رسالة الماجستير التي قدمها إلى جامعة عمّان الأهلية في الأردن بعنوان: "تقييم الكفاءة المعرفية بأساسيات التدريب الرياضي لدى مدربي كرة القدم: دراسة مقارنة بين الأردن وكوريا الجنوبية"، في خطوة تعكس ارتباطه بعالم كرة القدم من منظور علمي إلى جانب حضوره داخل المستطيل الأخضر.

وكتب يزن العرب في منشوره: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"، قبل أن يهدي إنجازه إلى كلّ من دعمه خلال رحلته، مستذكراً موقف مشرفه الدكتور صالح حمّاد الذي سافر إلى كوريا الجنوبية لمتابعة إجراءات الدراسة ميدانياً، معتبراً أن ذلك "موقف لن أنساه ما حييت". ويأتي هذا الإنجاز الأكاديمي في وقت يعيش فيه يزن العرب واحدة من أبرز مراحل مسيرته الكروية، بعدما رسخ نفسه بوصفه أحد أهم نجوم المنتخب الأردني خلال السنوات الأخيرة، وواحداً من أبرز الوجوه العربية الصاعدة قارياً، خاصة بعد تألقه في كأس آسيا الأخيرة.

ارتفاع في قيمته التسويقية

وفي سياق متصل، شهدت القيمة السوقية لمدافع المنتخب الأردني يزن العرب ارتفاعاً جديداً، بحسب تقييمات موقع ترانسفير ماركت، حيث وصلت إلى مليون يورو، مقارنة بـ900 ألف يورو سابقاً، ليصبح ثالث لاعب أردني يتجاوز هذا الرقم بعد موسى التعمري ويزن النعيمات، ليعكس هذا الارتفاع التطور اللافت للاعبي المنتخب الأردني، وازدياد حضورهم في الدوريات الخارجية، خصوصاً مع المستويات التي يقدمها العرب مع نادي سيؤول الكوري الجنوبي، إلى جانب أدائه المستقر مع المنتخب الوطني.

وبين تفوق يزن العرب أكاديمياً وصعود قيمته السوقية، يواصل جيل النشامى رسم صورة مختلفة لكرة القدم الأردنية، ليس فقط عبر النتائج داخل الملعب، بل أيضاً من خلال قصص النجاح الفردية التي باتت تمتد إلى ما هو أبعد من اللعبة نفسها، قبل أيامٍ من المشاركة التاريخية الأولى في مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.