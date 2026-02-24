يحيى إيغيز موهبة الرجاء المغربي يُنافس الناشئين في أوروبا

- يحيى إيغيز، لاعب الرجاء المغربي، أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري المغربي بعمر 17 عاماً وشهرين، بعد تسجيله هدفاً مميزاً في مباراة ضد اتحاد طنجة، محطماً الرقم القياسي السابق للمهدي موهوب. - الهدف الذي سجله إيغيز كان بمهارة عالية، حيث رفع الكرة فوق الحارس رغم المراقبة الدفاعية، مما ساهم في تأمين فوز فريقه ورفع من أسهمه كلاعب واعد في المستقبل. - الرجاء، المعروف بتطوير المواهب الشابة، قد وجد جوهرة جديدة في إيغيز، الذي وقع عقداً احترافياً بعد تألقه في الفئات السنية، ليكون منافساً قوياً بين مواهب كرة القدم المغربية.

دوّن لاعب نادي الرجاء المغربي، يحيى إيغيز، اسمه في سجل الدوري المغربي لكرة القدم، بعد أن سجل هدفاً مميزاً في لقاء الرجاء واتحاد طنجة (2ـ0) في أول ظهور رسمي له مع الفريق الأول، ليكون في سن الـ17 عاماً وشهرين، أصغر لاعب يحرز هدفاً في الدوري المحلي، وذلك بعد دخوله بديلاً في المباراة الأخيرة، ليهز الشباك في الوقت البديل. بهذا الهدف، حطم يحيى إيغيز رقماً قياسياً كان يحمله سابقاً المهدي موهوب، لاعب الرجاء سابقاً، ويلعب حالياً مع دينامو موسكو، وفق ما أكده موقع أفريك فوت، اليوم الاثنين.

وكان هدف إيغيز مميزاً، فنجح في رفع الكرة من فوق الحارس بطريقة فنيّة رغم أنه كان مراقباً من مدافع، ولكنه وظّف مهاراته العالية ليغالط الحارس، ويمنح فريقه هدفاً أمّن به الانتصار، ورفع أسهمه كثيراً بأول هدف يحرزه في مسيرته الاحترافية، إذ سيكون قادراً مستقبلاً على المنافسة على اللعب أساسياً في الفريق في المباريات المقبلة، كما أن الهدف أعاد الأمل لفريقه في المنافسة القوية على لقب الدوري المحلي، رغم صعوبة المهمة بما أن الرجاء خاض عدداً أكبر من المباريات قياساً بأندية الصدارة.

ويُعرف فريق الرجاء تاريخياً، باكتشاف وتطوير المواهب الشابة، وقد يكون وجد جوهرة أخرى لصقلها، ذلك أن يحيى إيغيز هو خريج أكاديمية الفريق، وسيكون قادراً على منافسة مواهب كرة القدم المغربية، من الأسماء التي نشأت في أوروبا، والتي أصبحت الآن تُشكل العمود الفقري لمختلف المنتخبات المغربية، إضافة إلى مواهب أكاديمية محمد السادس، ولكن الرجاء أهدى الكرة المغربية لاعباً موهوباً ربما يكون مستقبله أكبر، ووقع يحيى إيغيز منذ أشهر قليلة عقداً احترافياً مع النادي، بعد تألقه في الفئات السنية.