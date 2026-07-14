يان سومر يبدأ رحلة جديدة في مسيرته بعد مغادرته إنتر

- انضم الحارس السويسري يان سومر إلى نادي كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بعد رحيله عن إنتر ميلانو، حيث يسعى لتعزيز الفريق بخبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا. - سومر، الذي خاض 94 مباراة دولية مع منتخب سويسرا، أنهى مسيرته الدولية في 2024 بعد أمم أوروبا، وحقق نجاحات مع بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ وإنتر ميلانو، حيث فاز بالدوري الإيطالي مرتين. - بدأ سومر مسيرته في أكاديمية بازل للشباب، وأصبح الحارس الأساسي لفريق تحت 21 عامًا، متفوقاً على منافسيه.

التحق الحارس السويسري المخضرم يان سومر (37 عاماً)، بنادي كلوب بروج بطل بلجيكا، اليوم الثلاثاء، بعقدٍ يمتد لثلاثة مواسم، بحسب ما أعلن الفريق العريق على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك عقب رحيله عن نادي إنتر ميلانو الإيطالي في نهاية شهر يونيو/ حزيران.

وكان سومر قد أثبت خلال السنوات الماضية أنّه واحدٌ من أفضل الحراس في أوروبا والعالم، بعدما خاض خلال مسيرته الدولية مع منتخب سويسرا 94 مباراة دولية، قبل أن يضع حداً لها في عام 2024 عقب أمم أوروبا، وهو الذي قضى عشرة أعوام مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ ثم إنتر، حيث توج بصحبته بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبلغ نهائي أبطال أوروبا 2025 الذي خسره أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتطلع سومر لتقديم الإضافة لنادي كلوب بروج من خلال خبرته الكبيرة، مع العلم أن رحلته في دوري أبطال أوروبا لم تصل إلى نقطتها الأخيرة، إذ سيكون حاضراً في "التشامبيونز ليغ" مع تأهل الفريق البلجيكي إلى المسابقة، مع الإشارة إلى أنّه سيخلف في مركز حراسة المرمى نظيره سيمون مينيوليه الذي قرر اعتزال لعب كرة القدم.

وُلد سومر في مورج، كانتون فو، ولعب في صغره في فرق الشباب بنادي هيرليبيرغ، ثم في نادي كونكورديا بازل، انتقل بعد ذلك إلى أكاديمية بازل للشباب عام 2003، ووقع أول عقد احترافي له مع بازل عام 2005، وسرعان ما أصبح الحارس الأساسي لفريق تحت 21 عامًا، متفوقاً على منافسين مثل جايسون لوتويلر وأوركان أفجي، وكان الحارس الثالث للفريق الأول خلف فرانكو كوستانزو ولويس كرايتون.