يان ديوماندي يخلط أوراق الأندية الأوروبية وبايرن يتراجع بسبب السعر

تواجه صفقة انتقال الإيفواري يان ديوماندي (19 عاماً)، لاعب نادي لايبزيغ الإيفواري، صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع السعر المطلوب، ما دفع بايرن ميونخ لتعليق اهتمامه باللاعب الشاب في الوقت الحالي.

ويُظهر نادي لايبزيغ حماسه لتحقيق أقصى استفادة مالية من بيع ديوماندي في صيف 2026، بعدما ضمّه مقابل 20 مليون يورو فقط حين لم يكن قد شارك سوى عدد محدود من المباريات مع ليغانيس الإسباني، إذ يرى النادي أن إمكانيات اللاعب الكبيرة تُبرر المبلغ المطلوب الذي يصل إلى 100 مليون يورو، وهو الحد الأدنى الذي لن يقبل النادي الألماني بالتنازل عنه.

وبدأت حرب المزايدات منذ عدّة أسابيع، مع استمرار المفاوضات بين لايبزيغ والأندية المهتمة لتخفيض السعر، لكن الفريق الألماني متمسكٌ بمطالبه، وهو ما أدى إلى تعليق بايرن ميونخ للصفقة رغم أن اللاعب كان من أهدافه الصيفية بحسب ما ذكر موقع فيتشاخيس الإسباني الأحد.

وكان اسم ديوماندي مرتبطاً بأندية ليفربول وتشلسي وريال مدريد، غير أن العملاق البافاري مترددٌ في دفع مبالغ كبيرة للاعب لم يثبت نفسه بعد على مستوى كبار الأندية، خاصة في ظل القوة الهجومية الكبيرة للفريق، وأشار خبراء إلى أن استثمار الأموال في تعزيز الدفاع قد يكون أكثر ملاءمة، نظراً لاعتماد الفريق على جوناثان تاه ودايوت أوباميكانو في تشكيلة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وخاض ديوماندي هذا الموسم 27 مباراة مع لايبزيغ في جميع المسابقات، بمجموع أكثر من 1900 دقيقة لعب، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 6 أهداف، ما يعكس قدراته الهجومية الكبيرة وفرصته للانطلاق نحو مستوى أعلى في المستقبل القريب.