يانيك سينر يواجه ديوكوفيتش في نصف نهائي أستراليا المفتوحة

ستشهد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مواجهة مُنتظرة وقوية بين الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، والنجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، في الدور نصف النهائي في أولى بطولات الغراند سلام لموسم عام 2026.

وتأهل الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، المصنف ثانياً عالمياً بعد تفوقه على الأميركي، بن شلتون، فيما تخطى الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، منافسه الإيطالي، لورينزو موزيتي، بعد انسحاب الأخير من المواجهة بسبب الإصابة، إذ سيخوض سينر مواجهة الدور نصف النهائي في بطولة الغراند سلام الكبيرة للمرة الثالثة توالياً.

وحقق سينر فوزه التاسع توالياً على شلتون من أصل عشر مواجهات بينهما، ليخوض بالتالي نصف النهائي السادس له توالياً في البطولات الأربع الكبرى والثامن في آخر تسع مشاركات، بدءاً من أستراليا المفتوحة التي أحرز لقبها عام 2024 قبل أن يضيف إليها لقب 2025 وقبله لقب فلاشينغ ميدوز ومن بعده لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس. وبات سينر خامس لاعب في حقبة الاحتراف التي بدأت عام 1968، يصل إلى الدور نصف النهائي في ست مشاركات متتالية في البطولات الكبرى.

ومن جهة النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، فقد ساعده الحظ من أجل التأهل، فبعدما كان على وشك الخروج من بطولة أستراليا أمام الإيطالي، موزيتي، الذي كان متقدماً في مجموعتين (6-4) و(6-3)، أجبرته الإصابة على الانسحاب في الثالثة حين كان الصربي متقدماً (3-1)، ليفلت ديوكوفيتش من إقصاء مفاجئ ومُدوٍ، ويُساعده الحظ بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويُمني سينر النفس بأن يكرر سيناريو مواجهته مع شلتون ضد ديوكوفيتش، إذ خرج فائزاً من المواجهات الخمس الأخيرة مع الصربي، بينها نصف نهائي أستراليا 2024 ورولان غاروس وويمبلدون 2025 ونهائي بطولة "أيه تي بي" الختامية في عام 2024. وفي المُجمل يتفوق الإيطالي على منافسه بستة انتصارات في عشر مواجهات سابقة.