يانيك سينر وميدفيديف يحققان أول انتصار في بطولة قطر لتنس الرجال

شهدت مباريات بطولة قطر إكسون موبيل للتنس (500 نقطة)، في نسختها الرابعة والثلاثين للرجال، التي تقام على الأرضية الصلبة في مجمّع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في العاصمة الدوحة، خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير/شباط وحتى 21 من الشهر عينه، تأهل اللاعبين الكبار على رأسهم الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانياً عالمياً إلى الدور التالي اليوم الاثنين.

وتفوق سينر في الدور الأول على نظيره التشيكي توماس ماتشاك المصنف رقم 31 عالمياً بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-4، ليبدأ الرحلة في الأراضي القطرية بطريقة مميزة بعدما كانت آخر مباراة له هذا العام في أستراليا المفتوحة، أولى دورات الغراند سلام في الموسم حين خسر أمام المصنف ثالثاً عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال سينر الساعي لتحقيق اللقب رغم معرفته أنّ المهمة ستكون صعبة بوجود العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم الإسباني كارلوس ألكاراز الذي قد يلتقيه في النهائي: "بدنياً أشعر بأنني بحالة جيدة. كلّ مباراة ستكون أصعب، وآمل أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة، يتعيّن عليك التأقلم مع كلّ وضع وكلّ الظروف في الملعب".

وفي بقية المباريات فاز الروسي المتوج سابقاً بالبطولة في عام 2023 دانييل ميدفيديف المصنف 11 عالمياً على نظيره الصيني جون شينغ تشانغ بمجموعتين نظيفتين، في الوقت الذي عبر فيه الفرنسي أرتور فيس (40) عقبة البولندي كاميل مايخجاك (56) بصعوبة 6-7 (5-7)، و6-3، 6-4، بينما انتصر الأسترالي أليكسي بوبيرين، في أولى مباريات البطولة على اللاعب القطري مبارك شنان زايد بنتيجة 6-0 و6-2، والتشيكي جايكوب مينسك على البريطاني يان تشوانسكي بواقع مجموعتين لواحدة 7-6 (8-6)، و2-6 و4-6.