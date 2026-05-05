يانيك سينر... لاعب استفاد من براعة التزلج لصعود نجومية عالم التنس

- يانيك سينر، النجم الإيطالي الصاعد في عالم التنس، حقق لقبه الخامس في دورات الماسترز بفوزه في مدريد، ويستعد للمشاركة في رولان غاروس، ثاني دورات الغراند سلام لهذا الموسم. - نشأ سينر في جنوب تيرول بإيطاليا، وبدأ مسيرته الرياضية في التزلج قبل أن يتحول للتنس في سن الثالثة عشرة، حيث تخلى عن التزلج وكرة القدم ليتفرغ للتنس بفضل بنيته الجسدية ورغبته في المنافسة الفردية. - انتقل سينر إلى بورديغيرا للتدرب تحت إشراف ريكاردو بياتي، حيث تطور أسلوبه الهجومي وقوة ضرباته الأرضية، مما ساهم في صعوده السريع في عالم التنس.

يعيش النجم الإيطالي يانيك سينر لحظات استثنائية في مسيرته الاحترافية، بعدما حقق لقبه الخامس الأحد الماضي في دورات الماسترز، حين توج في مدريد على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، في الوقت الذي يتربع فيه على عرش التنس، حيث يضع عينه على ثاني دورات الغراند سلام هذا الموسم، تحديداً رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية الشهيرة، لكن قبل ذلك كيف كانت بدايته في لعبة كرة المضرب؟

وُلد سينر في 16 أغسطس 2001 بمقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا، حيث نشأ في بلدة سيكستن في جبال الدولوميت، مسقط رأس عائلته، حيث كان والده يعمل طاهياً ووالدته نادلة في نزل للتزلج، وذلك وفقاً لموقع "Dove Sciare" الإيطالي.

بدأ سينر بطبيعة الحال وبحكم مكان إقامته، ممارسة رياضة التزلج في سن الثالثة، وشارك في أول سباقات التزلج له في سن الثامنة، مع العلم أنه مارس التنس لأول مرة في السابعة، وكان من بين أفضل المتزلجين الناشئين في إيطاليا من سن السابعة إلى الثانية عشرة، حيث فاز ببطولة وطنية في التزلج المتعرج العملاق عام 2008، وحصل على المركز الثاني على المستوى الوطني في سن الحادية عشرة عام 2012، وذلك وفقاً لتصريحات كانت قد أدلى بها خلال مقابلة مع مجلة "Interview Magazine" والتي حملت عنوان "يانيك سينر مستعد للنجومية المطلقة في التنس".

أثناء تدربه على التزلج، توقف سينر عن لعب التنس لمدة عام في سن السابعة قبل أن يشجعه والده على العودة إلى هذه الرياضة، وعندما استأنف نشاطه، وهذا ما تؤكده الكاتبة دانييل روسينغ في تقرير لها بمجلة فوربس، كان هيريبيرت ماير أول مدرب منتظم له، إضافة إلى أنّ جد سينر كان يصطحبه إلى نادي تنس سان جورجيو في الصباح الباكر لتلقي دروس فردية مع ماير، إذ لم يكن هناك أي طفل في مثل عمره يضاهيه في المستوى، وكان أسرع بكثير من الأطفال الأكبر سناً، ومع ذلك، ظلت كرة المضرب في المرتبة الثالثة فقط في أولوياته بعد التزلج وكرة القدم؛ ففي الصباح كان يانيك يشارك في سباقات التزلج، وفي فترة ما بعد الظهر يخوض مباريات كرة القدم مع فريق الشباب في نادي "إيه إف سي سيكستن".

لاحقاً في سن الثالثة عشرة، وبحسب كتاب "كيف تصبح سينر" للمؤلفين إنزو أندرلوني، ميكيلانجيلو ديل إيديرا، وأليساندرو ماسترولوكا تخلى سينر عن التزلج وكرة القدم لمصلحة التنس نظراً لبنيته الجسدية؛ فقد كان طويل القامة ونحيفاً، ولم يتجاوز وزنه 35 كيلوغراماً، كما أنه كان يفضل المنافسة في رياضة فردية مباشرة ضد خصم، والتحكم بشكل أكبر في النتيجة، وإثر ذلك انتقل بمفرده إلى بورديغيرا في ليغوريا الإيطالية، للتدرب في مركز بياتي للتنس تحت إشراف ريكاردو بياتي وماسيمو سارتوري، وهو قرار أيده والداه.

هناك، عاش سينر مع عائلة لوكا سفيتكوفيتش، أحد مدربيه، ثم انتقل لاحقاً ليقطن في شقة مشتركة، قبل أن يبدأ التدريب على التنس بدوام كامل مع بياتي، ليصعد بعدها سلم النجاح تدريجياً بأسلوبه الهجومي من الخط الخلفي، وقوة ضرباته الأرضية، إضافة للضربة الخلفية بكلتا يديه، وامتلاكه حركة جانبية استثنائية يعزوها بيستوليسي إلى خلفيته في التزلج.