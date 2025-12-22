يانيك باندور.. ابن العائلة الكروية يخطف الأنظار مع جزر القمر

- تألق يانيك باندور، حارس مرمى منتخب جزر القمر، في مواجهة المغرب بكأس أمم أفريقيا 2025، حيث تصدى لكرات خطرة وركلة جزاء، مما لفت الأنظار إليه بقوة. - وُلِد باندور في فرنسا وبدأ مسيرته في أكاديميات فرنسية مثل أولمبيك مرسيليا، قبل أن ينتقل إلى لانس الفرنسي، ثم أُعير إلى نادٍ بلجيكي. - اختار باندور تمثيل جزر القمر دولياً، وشارك في المنتخب الأول بعد فترة قصيرة، ويأمل أن تفتح البطولة الباب لعودته إلى لانس.

لم يكن يعلم حارس مرمى منتخب جزر القمر يانيك باندور (24 عاماً) أنه سيخطف أنظار الجميع وبقوة، بعدما تألق أمام منتخب المغرب في المواجهة الافتتاحية التي جمعت بينهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ورغم أن يانيك باندور لعب المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا بحضور جماهيري مرعب في المدرجات، لكنه ظهراً ندّاً لنجوم منتخب المغرب الذين عانوا كثيراً من أجل هزّ شباكه، بعدما نجح صاحب الـ24 عاماً في التصدي لعدد من الكرات الخطرة، بالإضافة إلى حرمانه سفيان رحيمي من تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

وُلِد يانيك باندور في الأول من شهر مايو/ أيار عام 2001، وبدأ رحلته مع كرة القدم في الأكاديميات الفرنسية، أبرزها مع نادي أولمبيك مرسيليا، لكن فريق لانس الفرنسي استطاع امتلاك عقده في عام 2018، وبدأ رحلته معهم في الفريق الثاني، حتى وصل إلى الصف الأول، لكنه لم يجد مكاناً في التشكيلة الأساسية، ليرحل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية البلجيكية.

ورغم أن يانيك باندور ولد في فرنسا، فإنه اختار اللعب مع منتخب جزر القمر، إذ لعب مع منتخب تحت 20 عاماً في عام 2022، قبل أن يصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية للمنتخب الأول بعد فترة قصيرة للغاية، وتحديداً عندما شارك في اللقاء الودي الذي فاز فيه على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف، في الخامس والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2022، وفق ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وتدرب يانيك باندور على لعب كرة القدم مع عائلته التي اهتمت بطفلها الصغيرة، خاصة أن صاحب الـ24 عاماً لديه ابنا عم، هما يانيس وإحسان اللذان يلعبان مع أحد الأندية الفرنسية، ما يجعل حارس منتخب جزر القمر من عائلة تهتم باللعبة الشعبية الأولى في العالم، ويأمل حامي عرين منتخب جزر القمر أن تفتح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 الباب أمام عودته إلى فريق لانس الفرنسي.