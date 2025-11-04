يانيس يُسقط بايسرز بسلة قاتلة في دوري السلة الأميركية

- قاد يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس للفوز على إنديانا بايسرز (117-115) بسلة قاتلة قبل النهاية، مسجلاً 33 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة، ليؤكد انطلاقته القوية في الموسم الجديد. - يعاني إنديانا بايسرز من بداية موسم صعبة مع فوز واحد وست خسارات، بعد خسارته نهائي الدوري الربيع الماضي وغياب نجمه تايريز هاليبورتون بسبب الإصابة، مما دفع الإدارة للتخلي عن مايلز تورنر. - خسر بوسطن سلتيكس أمام يوتا جاز (105-103) بسلة من يوسف نوركيتش، ويعاني الفريق من غياب جايسون تايتوم بسبب الإصابة، معتمدًا على جايلن براون.

سجل النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، سلة قاتلة قبل صافرة النهاية ليمنح فريقه ميلووكي باكس فوزاً على منافسه إنديانا بايسرز، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليؤكد اللاعب انطلاقته القوية في الموسم الجديد أمام حضور جماهير كبير في المدرجات.

وتفوق فريق ميلووكي باكس على منافسه إنديانا بايسرز (117-115)، فجر الثلاثاء، بفضل سلة قاتلة من يانيس أنتيتوكونمبو، إذ تسلم أفضل لاعب في الدوري مرتين (2019 و2020) الكرة قبل 10 ثوانٍ من نهاية اللقاء، وتقدم داخل القوس مواجهاً المدافع أرون نسميث، قبل أن يستدير ويتراجع إلى الخلف، مسدداً كرة بعيدة رغم المضايقة، ليحقق الفوز الصعب.

وأنهى أنتيتوكونمبو المتوج بلقب الدوري عام 2021 مع باكس، المباراة برصيد رائع بلغ 33 نقطة، و13 متابعة، و5 تمريرات حاسمة، وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، اختير أفضل لاعب في الأسبوع الأول عن المنطقة الشرقية، وأحبط صاحب الـ30 سنة جماهير إنديانابوليس التي استقبلت نجمها السابق مايلز تورنر (تسع نقاط وسبع متابعات) بفتور، بعدما كان محبوباً خلال سنواته الطويلة مع الفريق، لكنه تعرض لصيحات الاستهجان بسبب تصريحات علنية لاذعة أخيراً بحق النجم المحلي تايريز هاليبورتون.

وكان بايسرز قد خسر نهائي الدوري، الربيع الماضي، أمام أوكلاهوما سيتي (4-3)، وفقد أيضاً هاليبورتون بسبب تمزق في وتر أخيل، وبغياب صانع ألعابه الأساسي طوال الموسم، قررت الإدارة هذا الصيف التخلي عن تورنر لتخفيف العبء المالي. في المقابل، انطلق باكس بقوة (خمسة انتصارات مقابل هزيمتين)، على عكس بايسرز الذي يعاني (فوز واحد مقابل ست خسارات)، فيما كان لديه الكاميروني باسكال سياكام، أفضل مسجل مع 32 نقطة وثماني تمريرات حاسمة.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، لم تتوقف صعوبات فريق بوسطن سلتيكس في المنطقة الشرقية، وذلك إثر خسارته أمام يوتا جاز (105-103)، بسلة من مسافة قريبة سجلها لاعب الارتكاز البوسني يوسف نوركيتش (11 نقطة، 11 متابعة) قبل أقل من ثانية على النهاية، فيما يغيب عن سلتيكس نجمه جايسون تايتوم بسبب تمزق في وتر أخيل تعرض له في الربيع، ما دفع الفريق إلى التخلي عن عدة لاعبين أساسيين هذا الصيف، والاعتماد بشكل رئيس على جايلن براون (36 نقطة)، ويملك الفريق حالياً ثلاثة انتصارات مقابل خمس خسارات.