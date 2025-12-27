يامال يُغيّر دوره التكتيكي: من جناح مراوغ إلى ماكينة أهداف حاسمة

- شهد لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، تحولاً كبيراً في أدائه عام 2025، حيث تطور من جناح مراوغ إلى ماكينة أهداف حقيقية، مما جعله لاعباً حاسماً في المباريات. - أظهرت إحصائيات يامال في 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأهداف مقارنة بعام 2024، حيث سجل 24 هدفاً، مما يعكس تطوراً كبيراً في أدائه الهجومي. - مع بداية موسم 2025-2026، واصل يامال تألقه بتسجيله تسعة أهداف، مؤكداً قدرته على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، مع توقعات بمزيد من التألق في المستقبل.

شهد نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً)، تحوّلاً كبيراً في أدائه خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، إذ تغيّر دوره التكتيكي بشكل واضح من جناح مراوغ يعتمد على السرعة والمراوغات الفردية إلى ماكينة أهداف حقيقية، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده، وجعله هذا التطور لاعباً أكثر حسماً في المباريات، مؤكداً أهميته المتزايدة في خط الهجوم.

وفي هذا الإطار، ألقت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الجمعة، الضوء على أرقام يامال في عامي 2024 و2025 مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وكانت الفوارق واضحة للغاية، إذ لم يصبح اللاعب الأكثر تهديفاً فقط، بل أصبح متكاملاً يؤكد نفسه نجماً بارزاً في صفوف النادي الكتالوني ومنتخب لاروخا. وتعكس سجلاته نجاحه اللافت، فهو حافظ على معدلاته في التمريرات الحاسمة والمشاركة الجماعية. لكن اللافت تطور قدراته التهديفية بشكل واضح، سواء لعب كالمعتاد على الجناح الأيمن أو في بعض المباريات في العمق، وظهرت نسخة "فتاكة" من لاعب يُتوقع أن يصبح أكثر حسماً وتأثيراً مع مرور الوقت.

وأضافت الصحيفة أن من المصادفات أن يامال خاض عدد المباريات الرسمية نفسه مع برشلونة والمنتخب الإسباني في عام 2025 مقارنة بعام 2024، ما يسمح بمقارنة دقيقة لسجلاته. ففي 2024 اكتفى خريج أكاديمية لاماسيا بتسجيل 13 هدفاً، بينها 12 مع برشلونة وهدف واحد مع المنتخب الإسباني، بينما ارتفع رصيده في 2025 إلى 24 هدفاً، بينها 21 مع برشلونة و3 مع المنتخب، بفارق 11 هدفاً يظهر التطور الكبير في دوره وأدائه الهجومي.

وخلال الموسم الكروي الحالي 2025-2026، سجل يامال تسعة أهداف بقميص "البلاوغرانا"، تُضاف إلى 12 هدفاً سجلها في النصف الثاني من الموسم الماضي، وجاء أول أهدافه خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو، بينما حمل توقيعه آخر أهداف الفريق هذا العام في مواجهة فياريال، حين وضع الهدف الثاني الذي أنهى المباراة بثنائية نظيفة. وهكذا يُسجل يامال أنه صاحب آخر هدف لنادي برشلونة في عام 2025، مؤكداً قدرته على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أغلب أهدافه الـ21 مع برشلونة هذا العام كان بالقدم اليسرى، لكنه سجل أيضاً باليمنى، وتحديداً في الفوز على سلتا فيغو في ملعب بالايدوس بنتيجة (4-2)، وسجل ثلاثة من أهدافه من علامة الجزاء. أما التمريرات الحاسمة، فبقيت متقاربة بين العامين، مع 24 تمريرة في 2024 مقابل 21 "أسيست" في 2025، 19 منها مع برشلونة تحت قيادة هانسي فليك. ومع بداية 2026، من المتوقع أن يظهر يامال أكثر تهديفاً وحسماً، بعد أن جربه المدرب الألماني في مركز صانع الألعاب ببعض المباريات، ونجح في الامتحان، ما قد يمنحه دوراً أكبر في المستقبل.