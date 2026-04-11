يامال يُعيد رسم اللوحات ويقود برشلونة إلى التحليق عالياً في الليغا

كرّر النجم لامين يامال (18 عاماً) رسم لوحات الإبداع في مختلف مباريات فريقه برشلونة الإسباني، بعدما لعب دوراً حاسماً في انتصار فريقه على جاره اللدود إسبانيول، اليوم السبت، في الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بنتيجة (4ـ1). ورفع برشلونة الفارق إلى تسع نقاط عن ريال مدريد، وبات قريباً من حسم لقب "الليغا" مع اتساع الفارق إثر تعثر النادي الملكي بالتعادل 1-1 مع جيرونا مساء الجمعة.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal dispute son 100e match de Liga. Il y parvient avant Bojan, Gavi, Messi et Pedri 👏 pic.twitter.com/aPAdOsO1ny — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 11, 2026

ففي اللقاء رقم 100 له مع نادي برشلونة (أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي)، فرض يامال نفسه نجماً دون منازع، ليهدي "موهبة كرة القدم العالمية" ثنائية إلى فيران توريس في شوط المباراة الأول، ليُساعده على تحسين أرقامه. وكان "أسيست" الهدف الثاني أشبه بلوحة فنية حقيقية رسمها اللاعب الإسباني. ولم تكن التمريرة الرائعة مُصادفة، بما أنه خلال الأسبوع الماضي مرّر كرة مشابهة أمام أتلتيكو مدريد. كما دوّن يامال اسمه في قائمة الهدّافين في المباراة مسجلاً الهدف الثالث، وساهم في بداية هدف فريقه الرابع.

وكسب يامال كل الحوارات مع الخصوم تقريباً، وأهدى رفاقه الكثير من الكرات، حيث أضاع الإنكليزي ماركوس راشفورد الكثير من الكرات التي كان من شأنها أن تسهل مهمة فريقه، بما أن إسبانيول اقترب من خطف التعادل في بعض الفترات، ولكن راشفورد تدارك الموقف محرزاً الهدف الرابع والأخير في المباراة التي قربت برشلونة من اللقب.

وبفضل هذه النتيجة، فإن برشلونة استعد جيداً لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، خاصة أن هجومه استعاد نجاحه الذي كان مفقوداً في جولة الذهاب. كما أن ثنائية فيران توريس ستساعده على دخول المواجهة القوية من الباب الكبير لقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد، ناهيك عن عودة المايسترو الهولندي دي يونغ بعد شفائه من الإصابة.