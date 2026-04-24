يامال يُحرم من كسر رقم راؤول غونزاليس بسبب الإصابة

- تعرض لامين يامال، نجم برشلونة، لإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، مما سيمنعه من المشاركة في المباريات الست القادمة في "الليغا"، ويحرمه من كسر رقم راؤول غونزاليس القياسي في تسجيل الأهداف بعمر 18 عاماً. - رغم الإصابة، نجح يامال في كسر عدة أرقام قياسية لراؤول، منها الوصول إلى 100 مباراة في الدوري الإسباني بعمر 18 عاماً و272 يوماً، متفوقاً على راؤول الذي حقق ذلك بعمر 19 عاماً و284 يوماً. - تمكن يامال من تسجيل 29 هدفاً في الدوري الإسباني قبل سن 19 عاماً، متجاوزاً الرقم السابق لراؤول غونزاليس الذي سجل 28 هدفاً.

حُرم نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، بسبب إصابته التي تعرض لها، من كسر رقم أسطورة ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس، الذي استطاع تحقيقه في منافسات الليغا، خلال مسيرته الاحترافية، التي استطاع تحقيق العديد من الألقاب مع الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الجمعة، أن إصابة لامين يامال في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، ستمنعه من المشاركة في المواجهات الست القادمة لنادي برشلونة في منافسات "الليغا"، الأمر الذي جعل موسم مهاجم الفريق الكتالوني ينتهي مبكراً، ويحرم من كسر أحد الأرقام، التي ما زال يحتفظ بها أسطورة ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس.

وأوضحت أن الإصابة الأخيرة حالت دون تحقيق لامين يامال لرقم قياسي جديد، يتمثل في كونه أكثر لاعب عمره 18 عاماً تسجيلاً للأهداف في موسم واحد من الدوري الإسباني، وهو الرقم الذي لا يزال بحوزة راؤول غونزاليس برصيد 19 هدفاً في موسم 1995-1996، بينما توقف رصيد نجم برشلونة عند 16 هدفاً في الموسم الحالي.

وتابعت أن لامين يامال نجح في كسر عدة أرقام قياسية لأسطورة نادي ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس خلال الفترة الماضية، من بينها وصوله إلى 100 مباراة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعمر 18 عاماً و272 يوماً، متفوقاً على مهاجم الفريق الملكي، الذي وصل إلى هذا الرقم عام 1997 بعمر 19 عاماً و284 يوماً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ موهبة فريق برشلونة، لامين يامال، تمكّن من تسجيل 29 هدفاً في منافسات الدوري الإسباني، الأمر الذي جعله أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في المسابقة المحلية، قبل سن 19 عاماً، متجاوزاً الرقم المسجل باسم قائد نادي ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس، الذي أحرز 28 هدفاً، قبل نفس السن.