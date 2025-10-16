- استبعاد لامين يامال من قائمة الفتى الذهبي 2025: رغم تألقه في 2025 واختياره ثاني أفضل لاعب في العالم، لم يُدرج لامين يامال في قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي بسبب قاعدة تمنع الفائز السابق من الترشح مرة أخرى. - تنوع دولي في قائمة المرشحين: تضم القائمة 25 لاعباً من 13 دولة، تتصدرها فرنسا وإنكلترا بخمسة لاعبين لكل منهما، مع تمثيل قوي من أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد. - أبرز المرشحين للجائزة: يتصدر القائمة ديزيري دوي من باريس سان جيرمان، باو كوبارسي من برشلونة، وثلاثي ريال مدريد، مع تمثيل من أندية كبرى مثل يوفنتوس وأرسنال.

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أمس الأربعاء، عن قائمة الـ25 لاعباً المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2025 "الغولدن بوي"، التي تُمنح سنوياً لأفضل لاعب شاب في أوروبا، وعرفت غياب موهبة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً)، الذي يُحرم من الدفاع عن الجائزة التي تُوج بها في العام الماضي نتيجة قاعدة تمنع الفائز السابق من الترشح مرة أخرى.

ولم تُدرج صحيفة توتو سبورت اسم يامال ضمن قائمة المرشحين للجائزة التي تُمنح منذ عام 2003 لأفضل لاعب تحت 21 عاماً، إذ تنص القوانين على أنه لا يمكن للفائز بالجائزة الفوز بها مرة ثانية في مسيرته، بالرغم من أنه اختير مؤخراً ثاني أفضل لاعب في العالم بعد نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي خلال حفل الكرة الذهبية، ونال أيضاً لقب أفضل لاعب شاب. وكان موهبة النادي الكتالوني قد هيمن على نسخة العام الماضي بشكل كامل، بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت في تاريخ الجائزة محطماً كل الأرقام القياسية، وتوّج باللقب وهو في سن الـ17 عاماً فقط، ليصبح أصغر فائز في تاريخ الفتى الذهبي، ما يمنعه من الدفاع عن لقبه هذا العام، رغم المستوى الرائع الذي قدمه في 2025.

وتضم قائمة الـ25 لاعباً ممثلين عن 13 دولة، تتصدرها فرنسا وإنكلترا بخمسة لاعبين لكل منهما، تليهما إسبانيا وإيطاليا وتركيا والبرتغال بلاعبين اثنين لكل منها، وعلى مستوى الأندية، يتصدر باريس سان جيرمان وريال مدريد القائمة بثلاثة لاعبين لكل فريق، وجميعهم ضمن العشرة الأوائل. أما من حيث الدوريات، فيقود الدوري الإنكليزي الممتاز التمثيل بتسعة لاعبين، متقدماً على الليغا الإسبانية والدوري الفرنسي بأربعة لاعبين لكل منهما، ثم الدوري البرتغالي بثلاثة لاعبين.

ويتصدّر القائمة موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي ديزيري دوي وزميلاٍه وارن زائير إيمري وسيني مايولو، بالإضافة إلى مدافع إسبانيا ونادي برشلونة باو كوبارسي، وثلاثي ريال مدريد دين هويسن (إسبانيا) وأردا غولر (تركيا) وفرانكو ماستانتونو (الأرجنتين)، إضافة إلى جناح تركيا ونادي يوفنتوس الإيطالي كينان يلديز، والإنكليزي مايلز لويس سكيللي (أرسنال)، والمغربي إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، ليشكلوا أبرز نجوم قائمة الفتى الذهبي 2025.