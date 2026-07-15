يامال يواصل التفوق على مبابي في صراع النجوم

كرة عالمية
إسطنبول

أيوب الحديثي

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أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
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15 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:48 (توقيت القدس)
مبابي ويامال في لقاء نصف النهائي، 14 يوليو 2026 ( فرانك فايف/فرانس برس)
مبابي ويامال في لقاء نصف النهائي، 14 يوليو 2026 (فرانك فايف/فرانس برس)
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- تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على فرنسا 2-0، حيث واصل لامين يامال تألقه أمام كيليان مبابي، محققاً انتصاره التاسع في 11 مواجهة بينهما.

- يامال، رغم عدم تسجيله في نصف النهائي، كان نجم المباراة بتحصيله ركلة جزاء سجل منها ميكيل أويارزابال الهدف الأول، مما يعكس هيمنة الإسباني الشاب في مواجهاته مع مبابي.

- إسبانيا تواصل تفوقها على فرنسا، حيث فازت في 8 من آخر 11 مواجهة، وتسعى لتحقيق لقبها الثاني في المونديال بعد سيناريو مشابه لعام 2010.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد انتصاره على نظيره الفرنسي 2-0، مساء الثلاثاء، في مواجهة نصف النهائي. وواصل لامين يامال (19 عاماً)، فرض تفوقه الواضح على كيليان مبابي (27 عاماً) في المواجهات المباشرة من جديد، بعدما خرج منتصراً في تسع مباريات من أصل 11 جمعتهما على أرض الملعب بقميصي النادي والمنتخب، مقابل انتصارين فقط للمهاجم الفرنسي، بحسب إحصائيات أوبتا. 

وعكس هذا الرقم الهيمنة اللافتة للنجم الإسباني الشاب في صراعه أمام أحد أبرز لاعبي العالم، إذ بات يامال يشكل عقدة خاصة لمبابي في المواجهات الثنائية التي جمعتهما، على مستوى المنتخبات والفرق. ورغم عدم تسجيله لأي هدف في لقاء نصف النهائي، كان يامال أحد نجوم المباراة، وتحصل على ركلة الجزاء، التي سجل منها ميكيل أويارزابال الهدف الأول لكتيبة "لاروخا".

صراع على الكرة بين أويارزابال وأوباميكانو، في 14 يوليو 2026 (توليو بوليا/Getty)
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وواصلت إسبانيا ترسيخ عقدتها أمام فرنسا، بعدما أصبحت أكثر منتخب ألحق الهزائم بـ"الديوك" خلال العقدين الأخيرين، إذ تفوقت عليها في 8 مباريات من أصل 11 مواجهة جمعتهما. وواصل الإسبان مساعيهم لنيل لقب المونديال الثاني في تاريخهم، في سيناريو مشابه لما حصل في التتويج الأول بنسخة 2010، حين خسروا اللقاء الأول أمام سويسرا بهدف دون رد، قبل أن يحصدوا اللقب، حيث كانت بدايتهم في هذه النسخة بالتعثر أيضاً أمام الرأس الأخضر، بالتعادل من دون أهداف.

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