يامال يواسي ميسي بعد رونالدو.. تسليم مشعل المونديال

- لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، يقطع احتفاله بتتويج كأس العالم 2026 لرفع معنويات ليونيل ميسي، الذي بدا منهاراً بعد المباراة، مما يعكس احترامه الكبير للأسطورة الأرجنتينية. - يامال يظهر احتراماً كبيراً لنجوم كرة القدم، حيث قام بمصافحة كريستيانو رونالدو بعد مباراة ربع النهائي، مما يعزز صورته كلاعب ذو أخلاق عالية ومستقبل واعد في عالم الكرة. - رغم عدم تألقه الكبير في المباريات، نجح يامال في التفوق على لاعبين توجوا بالكرة الذهبية، مما يجعله مرشحاً للسير على خطى ميسي ورونالدو في المستقبل.

رغم الحدث التاريخي، بتتويجه بأول كأس عالم في مسيرته، اختار نجم نادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً) أن يقطع الاحتفال بالتتويج بكأس العالم 2026، وتوجه إلى قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (39 عاماً) من أجل رفع معنوياته، حيث ظهر "البولغا" منهاراً بعد صافرة النهاية، ولهذا فإن تصرف النجم الإسباني كان مميزاً خاصة وأنه يُعتبر خليفة ميسي في نادي برشلونة، وربما في الكرة العالمية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المشاعر التي عبر عنها ميسي بعد مواساته من قبل يامال؟ كيف أثرت المواجهة التاريخية بين يامال وميسي على أداء اللاعبين في المباراة النهائية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

عناق الأسطورة ليونيل ميسي ولامين يامال بعد نهاية المباراة. 🫂🔝 pic.twitter.com/cf9ss8oMsS — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) July 20, 2026

وتم تداول مقطع فيديو يظهر نجم النادي الكتالوني، متوجهاً إلى ميسي الذي كان جالساً على أرضية الميدان بمفرده، وحاول رفع معنوياته. وقد كان لقاء النهائي بعنوان المواجهة التاريخية بين يامال وميسي، خاصة بعد إعادة نشر الصورة التي تظهر يامال وهو رضيع ويحتضنه ميسي قبل قرابة 17 سنة، كما أن كل لاعب منهما كان يحمل آمال جماهير بلاده، وبالتالي كان الاهتمام كبيراً بأداء اللاعبين خلال مباراة النهائي.

وكان نجم منتخب إسبانيا، بطل لقطة مشابهة بعد مباراة ربع النهائي، التي انتصر خلالها منتخب إسبانيا على البرتغال بنتيجة (1ـ0) في ظروف مشابهة تقريباً، فبعد صافرة النهاية توجه إلى نجم البرتغال الأول، كريستيانو رونالدو وصافحه، في لقطة تمّ تداولها بشكل كبير، إذ أظهر يامال احتراماً كبيراً للنجم البرتغالي وتاريخه في عالم كرة القدم.

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وخلال كأس العالم، نجح يامال في الانتصار على لاعبين توجا بالكرة الذهبية في 13 مناسبة، ذلك أن ميسي يملك الرقم القياسي بثمانية تتويجات، بينما توج رونالدو في خمس مناسبات، ولكن الغلبة كانت للاعب نادي برشلونة الذي لم يكن متألقاً بشكل كبير في المباراتين، لكنه كسب التحدي الأهم وهو الانتصار قبل التتويج باللقب، وقد يسير على خطى ميسي ورونالدو ويحصد جائزة الكرة الذهبية.