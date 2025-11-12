يامال ينقل أزماته خارج الملعب من برشلونة إلى المنتخب

أثار نجم نادي برشلونة، الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، جدلاً واسعاً منذ بداية الموسم الحالي بسبب تصرّفاته بعيداً عن الملاعب وتورطه في أزمات غطّت على تألقه رياضياً مع فريقه، رغم أن مستواه في مبارياته الأولى تراجع نسبياً قياساً بنهاية الموسم الماضي عندما أبدع مع النادي الكتالوني في المواعيد القوية وقاده للتتويج بالثنائي محلياً ولنصف نهائي أبطال أوروبا، ما جعله يحتل مركز الوصافة في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وقد غابت بصمته في عديد المباريات التي خاضها الفريق في الأسابيع الماضية، رغم أنه سجل هدفاً في المباراة الأخيرة.

وتورط يامال في أزمة جديدة مع منتخب بلاده، حيث نشر الاتحاد الإسباني، أمس الثلاثاء، بياناً قال فيه: "يُعرب الجهاز الطبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم عن دهشته وقلقه إزاء علمه، يوم الاثنين العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 1:47 مساءً، وهو اليوم الافتتاحي للمعسكر التدريبي الرسمي للمنتخب الوطني، بخضوع اللاعب لامين يامال لإجراء ترددات راديوية لعلاج ألم عانى منه في صباح اليوم نفسه. وقد تمّ القيام بهذه الخطوة دون إخطار مُسبق للجهاز الطبي للمنتخب الوطني، الذي لم يعلم بالتفاصيل إلا من خلال تقرير تلقاه الجهاز في الساعة 10:40 مساءً أمس، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة تراوح بين سبعة وعشرة أيام". وغادر نجم النادي الكتالوني المعسكر ليعود إلى فريقه من أجل الإعداد للمرحلة المقبلة وتطبيق البرنامج العلاجي.

وكان يامال قد أثار جدلاً في المعسكر السابق بسبب الإصابة مع فريقه، والتي أبعدته عن المنتخب، حيث انتشرت أخبار أكدت أنه تعمّد الغياب والتركيز مع مباريات فريقه، كما أن الصحافة الإسبانية تحدثت عن أزمة أحدثها يامال داخل فريقه عندما أراد المدرب هاني فليك معاقبته بسبب وصوله متأخراً إلى الاجتماع، ولكن إدارة النادي تدخلت ورفضت الخطوة التي كان المدرب ينوي القيام بها، حيث كان يخطط لعدم الاعتماد عليه أساسياً في المواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تصرفات النجم الإسباني خلال احتفاله بعيد ميلاده، والتهم التي رافقته، حيث أساءت كثيرا إلى صورته، خاصة مع اتساع شعبيته بين جماهير فريقه.