يامال يلعب ساعة فقط... من وضع الشروط على نجم إسبانيا؟

- تتجه الأنظار إلى مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026، وسط ترقب لحالة لامين يامال الصحية، الذي لم يستعد مستواه بعد إصابته مع برشلونة في إبريل الماضي. - مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، أكد أن يامال ليس جاهزاً لمباراة كاملة، لكنه يمكنه اللعب لمدة تتراوح بين 53 و60 دقيقة، مما يشير إلى عدم تعافيه الكامل. - يامال شارك كبديل في المباراة الأولى ضد الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل السلبي، رغم التوقعات بفوز إسبانيا.

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأحد، إلى المواجهة القوية، التي ستجمع منتخب السعودية ضد إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وسط ترقب كبير، حول الحالة الصحية للنجم الشاب لامين يامال (18 عاماً)، الذي لم يستعد مستواه حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة ناديه برشلونة في نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي.

وقال مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، في تصريحاته، التي نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت: "لامين يامال ليس جاهزاً، حتى يخوض مواجهة كاملة، لكنه متاح لنا حتى ينزل إلى الملعب، والوقت المثالي حتى يلعب، هو الساعة فقط، لكن بالنسبة لي بين 53 أو 60 دقيقة فقط"، في إشارة واضحة على أن نجم نادي برشلونة لم يستطع الشفاء كلياً من الإصابة، التي يعاني منها.

وكان لامين يامال قد نزل بديلاً في مواجهة منتخب إسبانيا الأولى في بطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي استطاع فرض رقابة دفاعية صارمة على مهاجم "لاروخا"، الذي حاول مساعدة رفاقه في تسجيل هدف الانتصار، إلّا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ما يُعد إحدى أبرز المفاجآت خلال هذه النسخة، كون الترشيحات كانت تصب لصالح كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وغاب لامين يامال عن خوض المواجهات منذ نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، بعدما دخل في برنامج تأهيل خاص في ناديه برشلونة، قبل أن يلتحق بمنتخب إسبانيا، الذي عمل جهازه الطبي مع نظيره في الفريق الكتالوني، من أجل مواصلة رحلة علاجه، لكن المنتخب سيكون بحاجته في المباراة ضد السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال 2026.