يامال يكشف كلمات ميسي بعد نهائي المونديال: تساوي الميدالية الذهبية

- فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 كان لحظة تاريخية، حيث تألق لامين يامال (19 عاماً) بجانب الأسطورة ليونيل ميسي (39 عاماً)، مما أثار مشاعر عشاق كرة القدم. - يامال عبّر عن دهشته بعد المباراة، قائلاً إنه لم يكن يتخيل مواجهة مثله الأعلى ميسي في أهم مباراة وطنية، وأظهر احترامه له بعد صافرة النهاية. - ميسي قدم نصيحة قيّمة ليامال، مشيداً بجيله، مما يعكس نضج يامال الذهني وقدرته على تحمل ضغوط كرة القدم الدولية.

لم يكن فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 مجرد إنجاز رياضي تاريخي لا يُنسى لكتيبة "لاروخا"، بل مثّل أيضاً لحظة انتقال الأجيال التي أثارت مشاعر عشاق كرة القدم حول العالم. فقد جمعت المباراة النهائية بين نجمين بارزين تجمعهما جذور مشتركة في فلسفة نادي برشلونة، وهما كل من لامين يامال (19 عاماً)، والأسطورة ليونيل ميسي (39 عاماً).

وفي التاسعة عشرة من عمره فقط، قدّم نجم المنتخب الإسباني الصاعد أداءً استثنائياً على أرض الملعب، متوجاً بطولة رائعة، بالكأس الذهبية المنشودة. مع ذلك، لم تكن اللحظة الأكثر تأثيراً عاطفياً في تلك الأمسية بالنسبة لهذا اللاعب الشاب خلال التسعين دقيقة من اللعب، بل خلال احتفالات ما بعد المباراة. وفي تصريحات نُشرت على موقع تريبيونا الرياضي، الثلاثاء، عبّر نجم لاروخا الشاب عن ذهوله التام، وهو يستذكر رحلته التي أوصلته لمواجهة مثله الأعلى في كرة القدم، بأهم مباراة على مستوى المنتخب الوطني. وعن هذا قال يامال: "لو أخبرني أحدهم قبل بضع سنوات أنني سأكون هنا أرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنتُ قلت إنه مجنون".

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وبعد المباراة المثيرة، وفي خضمّ المشاعر المتباينة بين البطل والوصيف، بادر الجناح الكتالوني بالبحث عن قائد المنتخب الأرجنتيني ليعبّر عن إعجابه، بعد صافرة النهاية. وعن هذا قال لامين: "إنه الأفضل في التاريخ، وشخص لطالما أعجبت به. في نهاية المباراة، أظهرتُ له احترامي".

وخلال ذلك اللقاء القصير، قرر ابن مدينة روساريو أن يشارك اللاعب الإسباني بضع كلمات، وبحسب يامال نفسه، قدّم له الأسطورة الأرجنتيني نصيحةً قيّمةً لمستقبل كرة القدم، قال فيها: "واصل طريقك، فالمستقبل يعود إلى جيلكم. هذه الكلمات تساوي بالنسبة لي قيمة الميدالية الذهبية التي أضعها حول عنقي". وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد أكدت تصريحات اللاعب الإسباني الشاب مكانته ليس فقط كموهبة كروية لا جدال فيها، بل أيضاً كشخص يتمتع بنضج ذهني ملحوظ، رغم صغر سنه، وقادر على تحمل الضغط الهائل لكرة القدم الدولية.