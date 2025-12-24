يامال يكسر رقم ميسي التاريخي.. الأكثر مراوغةً في عام واحد

- لامين يامال، نجم برشلونة، أنهى عام 2025 برقم تاريخي في المراوغات الفردية، متفوقًا على ليونيل ميسي، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات في عام واحد برصيد 307 مراوغات. - برشلونة اختتم العام متصدرًا لليغا برصيد 46 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد بفارق أربع نقاط، مما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب في النصف الثاني من الموسم 2025-2026. - رغم تفوقه، لا يزال الرقم القياسي لنيمار في المراوغات لعام 2017 صامدًا برصيد 335 مراوغة، مما يبرز تحدي يامال في كسر هذا الرقم التاريخي.

أنهى نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (19 سنة)، عام 2025 برقم تاريخي ومُميز مع النادي الكتالوني على صعيد المراوغات الفردية خلال المباريات التي شارك فيها في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، ليكسر رقماً خاصاً بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخاض لامين يامال آخر مباراة له مع برشلونة في عام 2025 يوم الأحد الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدفين نظيفين، ليُنهي نادي برشلونة العام متصدراً لبطولة الليغا برصيد 46 نقطة متقدماً على نادي ريال مدريد بفارق أربع نقاط (42 نقطة)، ما يجعله في موقف أفضل للمنافسة بقوة على اللقب في مرحلة الإياب من الموسم الكروي 2025-2026.

وأمسى يامال ثاني أكثر اللاعبين نجاحاً في المراوغات الناجحة في عام واحد برصيد 307 مراوغات ناجحة، بفارق 28 مراوغة ناجحة عن المتصدر نيمار البرازيلي الذي يملك أفضل رقم برصيد 335 مراوغة ناجحة في التاريخ والذي سجله في عام 2017، ولم ينجح أي لاعب حتى الآن في كسر هذا الرقم القياسي، رغم ظهور الكثير من اللاعبين المهاريين في كرة القدم.

وكسر يامال رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليصبح ثاني أكثر من صنع مراوغات ناجحة في عام واحد، إذ حقق ليو في عام 2017 260 مراوغة ناجحة، وبقي هذا الرقم صامداً حتى كسره النجم الإسباني الذي يُقدّم مستوى خارقاً مع نادي برشلونة الإسباني خلال السنوات الأخيرة، ليُصبح يامال ثاني أكثر اللاعبين صناعةً للمراوغات الناجحة في تاريخ كرة القدم، وهو الذي يُعد حالياً من أكثر الأسماء المهارية في اللعبة الشعبية الأولى.