يامال يقود تحركاً حاسماً لتعزيز هجوم برشلونة

بدأ نادي برشلونة الإسباني رسم ملامح خريطة طريقه مبكراً لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واضعاً هدفاً واضحاً في مقدمة أولوياته: تعزيز الخط الهجومي بلاعب من الطراز الرفيع. وفي ظل تذبذب الفعالية التهديفية خلال فترات من الموسم، تستعد الإدارة الرياضية لضخ استثمار كبير قد يصل إلى 100 مليون يورو.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس السبت، يبرز وسط هذه التحركات، صوتُ لامين يامال (18 عاماً)، أحد أبرز اكتشافات كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، والذي بات رأيه محل اهتمام داخل المشروع الرياضي للنادي. ويُدرك الجناح الشاب تماماً نوعية المهاجم التي يحتاج إليها الفريق، بل يملك تصوراً واضحاً حول الشريك المثالي له في الخط الأمامي. ورغم أن روبرت ليفاندوفسكي لا يزال مرجعاً هجومياً مهماً، يفرض عامل العمر وضغط المباريات البحث عن بديل مضمون قادر على تولي الدور القيادي على المدى القريب، خاصة مع وجود احتمال لرحيل المهاجم البولندي خلال الصيف.

وفي هذا السياق، تتصدر عدة أسماء قائمة المرشحين، من بينها الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي فرض نفسه خياراً جذاباً بفضل تحركاته الذكية، وقدرته على الربط، وحسه التهديفي الذي ينسجم مع فلسفة اللعب الكتالونية، ومع ذلك، لا يزال الملف مفتوحاً، حيث تواصل الإدارة الرياضية بقيادة ديكو، دراسة عدة سيناريوهات قبل الحسم. لكن الاسم الذي يحظى بإعجاب خاص من لامين يامال هو فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، فحسب وجهة نظر الجناح الشاب، يمتلك النجم النيجيري كل الصفات المثالية لتدعيم خط الهجوم في برشلونة لكن العقبة الأبرز تبقى مالية، إذ يُعد أوسيمين من أغلى المهاجمين في السوق، وقد تتجاوز صفقة التعاقد معه السقف الذي حدده النادي عند 100 مليون يورو.