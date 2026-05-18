يامال يغيب عن مواجهة العراق الودية وشكوك حول حضوره ضد السعودية

يُواجه مهاجم برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، خطر الغياب عن المباريات التي تنتظر منتخب إسبانيا خلال الفترة المقبلة، ويواصل نجم الفريق الكتالوني تعافيه من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في نهاية إبريل/نيسان. وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، البريطانية الاثنين، أنه المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراتي الرأس الأخضر والسعودية في بداية كأس العالم المقبلة.

وأصيب يامال في أوتار الركبة في 22 إبريل/نيسان الماضي، خلال فوز برشلونة 1-0 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، ويخضع اللاعب الدولي الإسباني (25 مباراة دولية) لبرنامج تأهيل مكثف للعودة إلى كامل لياقته البدنية هذا الصيف للمشاركة في كأس العالم (من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز) مع منتخب "لا روخا". ولكن وفقاً لصحيفة "ذا أثليتيك"، ونقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب، فإنه قد يغيب عن بداية البطولة، مع غياب شبه مؤكد عن المباراة الافتتاحية ضد الرأس الأخضر (15 يونيو/حزيران)، وشكوك جدية تحيط بمشاركته في المباراة الثانية ضد السعودية (21 يونيو/حزيران). مع ذلك، قد يكون متاحاً للمشاركة أمام أوروغواي في 26 يونيو.

وبينما يتابع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن كثب تقدم يامال من خلال التواصل المنتظم مع النادي الكتالوني وزياراته إلى كاتالونيا، يبقى أن خطة علاج اللاعب وتأهيله تخضع لمتابعة دقيقة من الطاقم الطبي المحيط بالنجم الإسباني، الذي سجل 24 هدفاً وصنع 16 هدفاً هذا الموسم (في جميع المسابقات) مع برشلونة. وسيجري الإعلان عن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي المكونة من 26 لاعباً يوم الاثنين 25 مايو، ولا شك، رغم كلّ شيء، في أن وصيف جائزة الكرة الذهبية الأخيرة سيُضم إليها. في غضون ذلك، من المتوقع أيضاً أن يغيب لامين يامال عن مباراتَي إسبانيا الوديتين قبل كأس العالم أمام العراق (4 يونيو) وبيرو (8 يونيو).