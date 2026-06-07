يامال يعود من الإصابة لأجل المونديال.. وبرشلونة يضع شروطه

- يراقب نادي برشلونة عن كثب تعافي لاعبه الشاب لامين يامال من إصابة في أوتار الركبة قبل كأس العالم 2026، حيث انضم للمنتخب الإسباني في مايو ويأمل في العودة للملاعب قريبًا. - فرناندو غالان، أخصائي العلاج الطبيعي في برشلونة والمنتخب الإسباني، يتابع تقدم يامال، وقد أعطى النادي الضوء الأخضر لعودته بشرط عدم حدوث انتكاسات. - من المتوقع أن يشارك يامال تدريجيًا في المباريات، بدءًا من دقائق محدودة ضد الرأس الأخضر، وزيادة الوقت تدريجيًا في المباريات اللاحقة.

يتابع نادي برشلونة من كثب وضع لاعبيه الدوليين الإسبان قبل كأس العالم 2026، مع إيلاء اهتمام خاص للامين يامال (18 عاماً)، الذي انضم إلى المنتخب الإسباني في 30 مايو/أيار، ولا يزال يتعافى من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى، والتي تعرض لها في 22 إبريل/نيسان بعد تسديده ركلة جزاء ضد سيلتا فيغو في ملعب كامب نو.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، يمتلك النادي الكتالوني جهة اتصال داخلية في المنتخب الإسباني، من أجل الحصول على معلومات مباشرة حول تعافي المهاجم الشاب. وبيّن التقرير أن هذه الجهة هي فرناندو غالان، أخصائي العلاج الطبيعي الخارجي لبرشلونة، وهو أيضاً عضو في الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني. وفي هذا الصدد، يتولى غالان منصب أخصائي العلاج الطبيعي خلفاً لبابلو ميرينو، الذي كان يشرف على تعافي لامين خلال فترة وجوده في المدينة الرياضية. وقد تابع غالان من كثب تقدم اللاعب في برشلونة. ووفقاً للتقرير نفسه، فقد أعطى برشلونة الضوء الأخضر لعودة يامال قبل مباراة إسبانيا الافتتاحية ضد الرأس الأخضر في 15 يونيو/حزيران، مع بعض الشروط.

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وأشار النادي الكتالوني إلى أنه في حال عدم حدوث أي انتكاسات في اللحظات الأخيرة، فستكون فترة التعافي المتوقعة التي تبلغ ستة أسابيع قد انقضت، ما يعني أنه يمكن السماح له باللعب دون أي مشاكل. ومع ذلك، فإنهم يوصون بعودة تدريجية، بحسب الصحيفة التي نقلت أنه ليس من المتوقع أن يبدأ المباراة ضد الرأس الأخضر، وفي أقصى الأحوال، سيشارك بديلاً في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة. من هذه اللحظة فصاعداً، وإذا شعر اللاعب بتحسن، فبإمكانه اللعب مدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة في المباراة الثانية ضد السعودية (21 يونيو)، بينما بإمكانه المشاركة أساسياً وإكمال المباراة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد أوروغواي، المقررة إقامتها في 27 يونيو.