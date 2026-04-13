عقد نجم نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً) مؤتمراً صحافياً، اليوم الاثنين، قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، والمُقررة إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو. ويأمل برشلونة تحقيق التأهل، وتعويض خسارته ذهاباً منذ أيام قليلة بنتيجة (0ـ2) أمام جماهيره في ملعب كامب نو. وعند سؤاله عن نيمار وليبرون جيمس، أكد نجم برشلونة، أن اللاعبين يعتبران مصدر إلهام له في محاولته قيادة فريقه لقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد.

ولم يُخفِ يامال إعجابه بالنجم البرازيلي نيمار، بطل العودة التاريخية لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان في عام 2017 (0ـ4 ثم 6ـ1)، وأشاد به مجدداً عندما سُئل عن الإلهام الذي يُمكن أن يُقدمه نيمار قبل محاولة قلب نتيجة المباراة. وقال لامين يامال في تصريحات نقلها موقع أر.أم.سي الفرنسي: "لقد شاهدت تلك المباراة مرات لا تُحصى، شاهدتها مباشرة. كان نيمار جزءاً كبيراً من طفولتي، إنه مثلي الأعلى، وسأظل دائماً ممتناً لما قدمه لكرة القدم. إنه يُلهمنا جميعًا. ندفع ثمن التذكرة لمشاهدته، وبعد يومين أو ثلاثة أيام من المباراة، نشاهدها مرة أخرى لنستعيد مهاراته. علينا أن نشكره على ما قدمه لكرة القدم، وآمل أن يُشارك في كأس العالم".

لكن إلى جانب نيمار، هناك رياضي آخر يعوّل عليه لامين يامال كمصدر إلهام لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في ملعبهم، وهو نجم السلة الأميركية ليبرون جيمس. ويحظى نجم الدوري الأميركي للمحترفين أيضًا بدعم اللاعب الكتالوني، بعدما نشر صورة تُظهر نجم فريق لوس أنجليس ليكرز مع جوائزه من عام 2016 عندما حقق كليفلاند عودة تاريخية أمام غولدن ستيت. وعند سؤاله عن ذلك، أوضح يامال كيف كان ليبرون جيمس مصدر إلهام له في الملعب، قائلا: "ليبرون أحد النماذج التي تُلهمني في مباراة الغد (الثلاثاء)، ولهذا السبب نشرت هذه الصورة. سأفكر في كيفية تحقيقه هذا الإنجاز، وآمل أن نتمكن من فعل الشيء نفسه. لدينا العديد من القادة في الفريق؛ أعتبر نفسي واحدًا منهم، لكنني لست الوحيد. لا أعتقد أن العودة معجزة. سندخل المباراة متأخرين في النتيجة (0ـ2)، لكن علينا أن نلعب بالطريقة التي نعرفها".