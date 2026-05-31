يامال يروي كيف عاش بعد إصابته: دعوت الله ألا أغيب عن المونديال

- يواصل لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، التعافي من إصابة خطيرة في أوتار الركبة تعرض لها في مواجهة سيلتا فيغو، مما أدى لغيابه عن نهاية موسم 2025-2026. - يامال يعبر عن قلقه من تأثير الإصابة على مشاركته في كأس العالم، ويأمل في العودة بقوة لتمثيل إسبانيا في البطولة العالمية، حيث يعتبرها فرصة هامة في مسيرته الكروية. - يامال يشيد بزملائه في المنتخب الإسباني، مثل رودري وميكيل أويارزابال، ويعبر عن حماسه للمشاركة في المونديال، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظرهم.

يواصل نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً) عملية التعافي من الإصابة الخطرة التي تعرض لها مع الفريق الكتالوني، ما جعله يغيب عن عدد كبير من المواجهات في نهاية الموسم الذي حسمت فيه كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك لقب "الليغا"، وتسعى للعودة بقوة أكبر في الموسم القادم من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وتحدث لامين يامال عن كواليس إصابته الخطرة في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأحد، حيث قال: "عند سقوطي على أرضية الملعب، كنت أدعو في سري ألا تكون الإصابة خطيرة، بل عبارة عن مجرد شد عضلي أو ما شابه، لأن بطولة كأس العالم اقتربت من موعد انطلاقها، لكني في قرارة نفسي، علمت أن الإصابة في أوتار الركبة، رغم أنني لم أصب بها من قبل".

وأوضح يامال: "كنت أخشى أن تكون الإصابة خطيرة، وإذا لم تكن خطيرة، شعرت بالخوف كثيراً من التعرض لانتكاسة أثناء رحلة التعافي، لذلك دعوت الله ألا أغيب عن المونديال، لأن اللعب فيه يساعد أي لاعب، وخاصة إذا كان ظهوره الأول مثلي، وأنا أتطلع حقاً لأظهر بقميص إسبانيا في كأس العالم، لأنني أشعر وكأنني ألعب منذ 10 سنوات".

وتابع: "لم يمر سوى ثلاث سنوات فقط على ظهوري في عالم كرة القدم، وقبل ذلك كنت بنظر الكثيرين عبارة عن طفل يلعب، والآن يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم، وهذا أمر مذهل.. أتخيل كيف سيكون شعوري عند تحقيق الانتصارات أو رفع كأس المونديال، نحن نتحدث عن أعظم حدث في عالم كرة القدم على مر التاريخ".

وأردف: "أحب الشعور بالضغط وأستمتع به، واللحظة الحاسمة حانت بعد نهاية مشاركتنا في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، لأن جميع لاعبي منتخب إسبانيا يفكرون في المونديال الذي سندخله باعتبارنا أبطال قارة أوروبا، ونريد أن نسعى لتحقيق كل شيء، رغم أننا سنواجه منتخبات قوية جداً، وإذا لعبنا مثلاً ضد فرنسا وكنت لاعباً أساسياً في الفريق، فلن يكون الوضع جيداً، ولن تكون لدينا أي فرصة، لأن المباراة ستكون صعبة، وهذا ما يجعلني أشعر بالحماس".

وختم لامين يامال حديثه: "لدينا في منتخب إسبانيا لاعبون رائعون، مثلاً لدينا الفائز بجائزة الكرة الذهبية رودري، وأيضاً ميكيل أويارزابال الذي أعتبره مهاجماً من الطراز الرفيع، وهناك بيدري الذي أستمتع بمشاهدته يلعب، بالإضافة إلى مارك كوكوريلا​ الذي أعتبره قائد دفاعنا، مع وجود أفضل ثلاثة حراس في العالم معنا في قائمة المنتخب".

يُذكر أن لامين يامال أثار الرعب لدى جماهير منتخب إسبانيا بعدما تعرض لإصابة خطرة في المواجهة التي خاضها أمام سيلتا فيغو، ضمن منافسات "الليغا"، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، وتبين خلال الكشف الطبيعي وجود تمزق في عضلات الفخذ الخلفية بساقه اليسرى، الأمر الذي جعله يغيب عن باقي مواجهات موسم 2025-2026، ويدخل في فترة إعادة التأهيل حتى يكون حاضراً للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.