يامال يرفع علم فلسطين باحتفالات برشلونة بلقب الليغا

- لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، يرفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق بالتتويج بالدوري الإسباني، في رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني، مما جذب اهتماماً إعلامياً عالمياً واسعاً. - يامال، المعروف بمواقفه الإنسانية القوية، عبّر سابقاً عن رفضه للإساءة العنصرية ضد المسلمين، مؤكداً اعتزازه بكونه مسلماً، مما يعكس شخصيته القوية بجانب موهبته الكروية. - رغم إصابته التي أنهت موسمه مبكراً، إلا أن يامال كان متألقاً هذا الموسم، مسجلاً العديد من الأهداف الحاسمة في مباريات مختلفة.

رفع نجم نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، الاثنين، علم فلسطين خلال احتفالات فريقه مع الجماهير بالتتويج بالدوري الإسباني لكرة القدم. وأقام النادي الكتالوني احتفالاً في شوارع المدينة بحسم لقب الدوري الرسمي، وسط حضور جماهيري كبير خاصة وأن اللقب حُسم رسمياً، إثر الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو.

🇵🇸🔵🔴 LAMINE YAMAL oneja la bandera de Palestina durant la rua del Barça per celebrar la Lliga#FCBlive pic.twitter.com/zQzKwp5m4Z — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) May 11, 2026

وظهر يامال في الحافلة التي تمّ تخصيصها للاعبين، وهو يحمل العلم الفلسطيني، في رسالة قوية من موهبة كرة القدم العالمية، لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الاحتفالات شهد اهتماماً إعلامياً عالمياً واسعاً. كما تمّ تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر يامال وهو يحمل العلم الفلسطيني، بشكل كبير عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

ورغم صغر سنّه، فإن يامال برز في الفترة الماضية بمواقفه القوية، خاصة بعدما عبّر عن رفضه للإساءة العنصرية التي طاولت المسلمين إثر هتافات جماهير إسبانية في مباراة إسبانيا ومصر الودية في الشهر الماضي، وعبّر عن اعتزازه بكونه مسلماً، في موقف قوي منه، يُثبت أنه لا يختار الصمت، ولا يتردد في التعبير عن موقفه في كل ما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وبقدر موهبته الفنية، فإنّه أيضا يملك شخصية قوية.

بعيدا عن الملاعب برشلونة يجمع بين لقب الليغا وذهب الكلاسيكو.. 16 مليون يورو في ليلة

ولم يُشارك نجم الفريق الكتالوني في المباريات الأخيرة، إثر تعرضه لإصابة عضلية أنهت موسمه مبكراً، وقد كان متألقاً في الموسم الحالي بعدما سجل الكثير من الأهداف وكان حاسماً في مباريات مختلفة، ولكن لسوء حظّه تعرض لإصابة أوقفت تألقه.