يامال يدق ناقوس الخطر في إسبانيا قبل نهائي مونديال 2026

- أثار لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، قلق الجماهير بعد ظهوره بضمادة على قدمه اليسرى خلال تدريبات "لاروخا" استعداداً لنهائي كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين، مما أثار مخاوف من غيابه عن المباراة الحاسمة. - تعرض يامال لإصابة قوية من مدافع فرنسا لوكاس ديني، مما أدى لاحتساب ركلة جزاء لصالح إسبانيا، وسجل ميكيل أويارزابال هدفاً في نصف النهائي. - أكد المدرب لويس دي لا فوينتي أن يامال سيشارك في النهائي، حيث يعمل الجهاز الطبي على تأهيله، ويطمح الفريق لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

أثار نجم منتخب إسبانيا لامين يامال (19 عاماً)، الكثير من القلق بين جماهير الرياضة، بعدما نشرت صحيفة آس الإسبانية، الخميس، تسجيلاً مصوراً لتدريبات "لاروخا" استعداداً لنهائي بطولة كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، ظهر فيه لامين يامال خلال تدريب منتخب إسبانيا وهو يضع ضمادة على قدمه اليسرى، الأمر الذي جعل جماهير "لاروخا" تدق ناقوس الخطر بسبب الخوف من غياب المهاجم من المواجهة المنتظرة ضد منتخب الأرجنتين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

من جهتها، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لامين يامال يُعاني من آثار الضربة القوية التي تعرض لها من قبل مدافع منتخب فرنسا لوكاس ديني، الذي ضربه أثناء محاولته الحصول على الكرة، الأمر الذي جعل الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي، ونجح ميكيل أويارزابال في تسجيل هدف في الدقيقة 22 من عمر مواجهة نصف نهائي بطولة كأس العالم.

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ويعمل الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا على تجهيز لامين يامال من أجل خوض المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما وصلت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي إلى مقر الإقامة قبل أيام من انطلاق المباراة ضد الأرجنتين، حيث سيخضع مهاجم نادي برشلونة لبرنامج تأهيل مكثف حتى تزول الآلام الحادة التي يشعر بها في منطقة الإصابة.

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وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي طمأن جماهير "لاروخا" على الحالة الصحية للنجم لامين يامال، بعدما أكد أنه سيلعب في نهائي بطولة كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، حيث يطمح رفاق القائد رودري إلى تحقيق الفوز وخطف اللقب الثاني في تاريخهم (الأول كان في عام 2010).