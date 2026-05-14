- تلقى لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، تهديداً من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بسبب رفعه علم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بلقب "الليغا"، حيث اعتبر كاتس ذلك تحريضاً على إسرائيل واليهود. - طالب كاتس نادي برشلونة بالتبرؤ من تصرف يامال، مؤكداً على ضرورة توضيح موقف النادي من التحريض على الإرهاب، رغم تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التي أكدت اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين. - حظي يامال بدعم سياسي واسع في إسبانيا، حيث اعتبر السياسيون أن رفع العلم الفلسطيني يذكّر بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي خلفت دماراً هائلاً وتكلفة إعادة إعمار تقدر بـ70 مليار دولار.

تلقى نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً)، تهديداً مباشراً من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بسبب قيام الموهبة برفع علم فلسطين أثناء احتفالات الفريق الكتالوني بلقب "الليغا"، الذي حققه للمرة الـ29 في تاريخه.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن يسرائيل كاتس هاجم لامين يامال بشكل مباشر، لأنه رفع علم فلسطين أثناء احتفالات نجوم برشلونة بلقب "الليغا"، بل وصل الأمر إلى تهديد المهاجم، بقوله: "لقد اختار لامين يامال التحريض علينا ونشر الكراهية، ولن أصمت أمام التحريض على إسرائيل واليهود"، على حد زعمه.

وأضاف كاتس: "أتوقع من نادٍ كبير ومحترم مثل برشلونة أن يتبرأ من هذه الأمور، وأن يوضح بجلاء لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض على الإرهاب ودعمه"، وفقاً لزعمه، رغم أن الصحيفة عادت إلى التذكير بالتصريحات، التي أطلقها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن يامال، عندما قال رداً على أسئلة خلال مؤتمر صحافي إن "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين".

وتلقى لامين يامال دعماً كبيراً من العديد من السياسيين في بلاده، الذين اعتبروا أن ما فعله نجم برشلونة، يُعد تذكيراً بحرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة، بعدما قامت قواته بقتل أكثر من 72 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما طاول الدمار أكثر من 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.