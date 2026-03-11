يامال يتقمّص دور الهدّاف مع برشلونة... الأرقام تؤكد التألق

تشهد مسيرة نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً) تحولاً مُهماً في بداية عام 2026، ذلك أن موهبة كرة القدم الإسبانية، لم يعد مكتفياً باللوحات الفنية التي تُسعد الجماهير فقط، بل تقمّص دور الهدّاف بأرقام فاقت إنجازاته خلال المواسم السابقة. واستعاد يامال دوره الكبير في نجاحات الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة، خاصة مع تراجع أرقام المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وخلال آخر خمس مباريات، ترك يامال بصمته في انتصارات فريقه عبر التسجيل أو الصناعة، فسجل هاتريك في مرمى فياريال وصنع هدفاً في مواجهة أتلتيكو في كأس إسبانيا، ثم سجل هدف الانتصار في مرمى بلباو، واختتم هذه السلسلة بتسجيل هدف التعادل في مرمى نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، مانحاً فريقه فرصة تأمين التأهل في لقاء الإياب. كما أن مستواه كان جيداً قياساً ببقية العناصر الهجومية في النادي الكتالوني.

ويُعتبر هذا الموسم مميزاً ومختلفاً في مسيرة اللاعب الإسباني. فتؤكد أرقام نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه سجل حتى الآن 20 هدفاً في 37 مباراة في الموسم الحالي، متجاوزاً أرقامه في الموسم الماضي، وبالتالي أصبح له تأثير كبير على نتائج فريقه، وبات حاسماً بشكل أكبر قياساً بالموسم الماضي، ذلك أن يامال مازال قادراً على تحسين أرقامه، وتسجيل المزيد من الأهداف في الموسم، ودعم فرص فريقه في حصد الألقاب.

وبعد العودة القوية، ودّع يامال فترة الفراغ التي مرّ بها، والتي كان من بين أسبابها الإصابة التي طالته. كما أنه أظهر نضجاً كبيراً في المباريات الأخيرة، ويقوم بالواجب الدفاعي بشكل واضح، ولم يعد مهتماً بالجانب الهجومي فقط ومراوغة المنافسين. ويبدو أنه من بين أسباب هذا التحول، اهتمام النجم الإسباني بالأرقام مثل كبار النجوم في العالم.