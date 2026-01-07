يامال يتصدر قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وهبوط قياسي لقيمة فينيسيوس

- لامين يامال، موهبة برشلونة، يتصدر قائمة أغلى 100 لاعب في العالم بقيمة سوقية تبلغ 343 مليون يورو، متفوقًا على إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي، اللذين تقدر قيمتهما بـ255 و201 مليون يورو على التوالي. - جود بيلنغهام ومايكل أوليز وفلوريان فيرتز يحتلون المراكز من الرابع إلى السادس، بقيم تتراوح بين 153 و135 مليون يورو، بينما يبرز ديزيري دوي في المركز السابع بعد موسم مميز مع باريس سان جيرمان. - فينيسيوس جونيور يشهد أكبر تراجع في التصنيف، حيث انخفضت قيمته من 205.7 مليون يورو إلى 90.3 مليون يورو، ليحتل المركز الـ38.

تصدر موهبة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً)، تصنيف أغلى 100 لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، وفق دراسة نشرها مرصد كرة القدم "سي أي إي إس"، إذ تفوق يامال على النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، فيما تراجع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل كبير.

ويستمر لامين يامال في كونه أغلى لاعب في العالم، إذ تُقدر قيمة المهاجم الشاب لنادي برشلونة بنحو 343 مليون يورو، ليحتل صدارة قائمة أفضل 100 لاعب، ويتفوق بذلك على اثنين من أفضل هدافي أوروبا هذا الموسم، ويتعلق الأمر بكل من مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي تُقدر قيمته بـ255 مليون يورو، ونجم ريال مدريد الإسباني الفرنسي كيليان مبابي، بقيمة 201 مليون يورو، ويُذكر أن هؤلاء الثلاثة هم اللاعبون الوحيدون الذين تتجاوز قيمتهم السوقية 200 مليون يورو.

ويأتي نجم خط وسط ريال مدريد الإنكليزي جود بيلنغهام في المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 153 مليون يورو، فيما يحتل جناح بايرن ميونخ الألماني ومنتخب فرنسا مايكل أوليز المركز الخامس بقيمة 137 مليون يورو، ويأتي سادساً صانع ألعاب ليفربول الألماني فلوريان فيرتز بقيمة 135 مليون يورو، يليه جناح باريس سان جيرمان الفرنسي ديزيري دوي في المركز السابع بقيمة 134.6 مليون يورو، بعد موسم مميز مع النادي الباريسي ساهم خلاله في تحقيق فريقه عدة ألقاب محلية وقارية، بما فيها دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ الفريق.

وتتواصل القائمة بوجود نجم خط وسط باريس سان جيرمان البرتغالي جواو نيفيز في المركز الثامن بقيمة 130.6 مليون يورو، متقدماً بفارق طفيف على لاعب ريال مدريد التركي أردا غولر الذي تصل قيمته إلى 130.3 مليون يورو، بينما اختتم نجم برشلونة الإسباني بيدري غونزاليس قائمة العشرة الأوائل بقيمة 130 مليون يورو. ومن جهة أخرى شهد جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور أكبر تراجع في التصنيف، إذ كان يحتل المركز الثالث العام الماضي بقيمة 205.7 ملايين يورو، لكنه تراجع هذا العام إلى المركز الـ38 بقيمة 90.3 مليون يورو.