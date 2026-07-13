يامال ومبابي الأعلى... لقاء إسبانيا وفرنسا بقيمة سوقية تتجاوز 2 مليار دولار

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13 يوليو 2026
يامال في ملعب لوس أنجلوس في 10 يوليو 2026 (إيمج فوتو/Getty)
يامال في ملعب لوس أنجليس، 10 يوليو 2026 (إيمج فوتو/Getty)
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سيكون التنافس قوياً بين الإسباني، لامين يامال (18 عاماً) والفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً) في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026، التي ستقام يوم الثلاثاء في ملعب دالاس. ويحمل كل لاعب آمال الجماهير في بلاده، فقد قدم يامال أفضل مستوياته في المباراة السابقة أمام بلجيكا بينما برز مبابي منذ بداية البطولة بأهدافه الحاسمة.

وستشهد المباراة حضور كبار النجوم، بقيمة سوقية مرتفعة، فحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية، الأحد، تتجاوز قيمة اللاعبين في المنتخبين 2 مليار دولار، وجاء في تقرير الصحيفة: "على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أن هناك فجوة في القيمة السوقية تبلغ 300 مليون يورو بين المنتخبين، مع تفوق فرنسا، إذ تبلغ القيمة السوقية لفرنسا 1.52 مليار يورو مقارنةً بـ 1.22 مليار يورو لإسبانيا، في مباراة تجمع أربعة من أغلى خمسة لاعبين في البطولة. وهؤلاء اللاعبون هم: لامين يامال بقيمة 200 مليون يورو وكيليان مبابي بقيمة 180 مليون يورو ومايكل أوليس وبيدري غونزاليس، بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما. ويوجد النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن قائمة الخمسة الأوائل، بقيمة 200 مليون يورو، متساوياً مع لامين يامال من حيث القيمة السوقية".

لامين يامال في دالاس في 6 يوليو 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
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كما أن صفوف كلّ منتخب تضم لاعبين آخرين بقيمة سوقية تقدر بحوالى 100 مليون يورو، وهي أرقام تؤكد أهمية هذه المواجهة بتعدد الأسماء القادرة على صنع الفارق في المنتخبين، ولكن الحوار سيكون بين لامين يامال ومبابي، لأن التأهل إلى المباراة النهائية سيضمن للفائز بنسبة كبيرة الحصول على جائزة الكرة الذهبية.

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