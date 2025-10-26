يامال وفينيسيوس في قفص الاتهام.. قمة الكلاسيكو تتحول لحلبة ملاكمة

- شهدت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد توتراً كبيراً بعد تصريحات لامين يامال، حيث أثارت غضب فينيسيوس جونيور الذي حاول مواجهة يامال بعد إخراجه من المباراة. - تدخل الحارس الأوكراني أندري لونين للدفاع عن زميله فينيسيوس، مما أدى إلى تصاعد الأحداث وتحول الملعب إلى ساحة شجار، حيث تدخل الحكم والأجهزة الفنية لضبط الأمور. - بعد انتهاء المباراة، أشار داني كارفاخال إلى يامال بضرورة التزام الصمت، مما أشعل الاشتباكات مجدداً، قبل أن يطالب الجهاز الفني لريال مدريد بالهدوء والاحتفال مع الجماهير.

لم تمر تصريحات نجم نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال، مرور الكرام في مواجهة "الكلاسيكو" ضد الغريم التاريخي، ريال مدريد، الذي انتصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد نوبة الغضب، التي أبداها فينيسيوس جونيور، بعد قرار إخراجه من مواجهة "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة، وتوجهه إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يطلب من أحد أعضاء الجهاز الفني العودة إلى دكة البدلاء، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، عاد البرازيلي مرة أخرى إلى الملعب، لكنه لم يجلس هادئاً، بل قام بمواجهة لامين يامال بشكل صريح، بعدما حاول ضربه، بسبب التصريحات التي أطلقها الإسباني، قبل المباراة.

وطلب فينيسيوس جونيور من لامين يامال أن يغلق فمه، بعدما أشار له بيده، فيما انطلقت الشرارة، معلنة تحول "الكلاسيكو" إلى حلبة ملاكمة، عندما انبرى الحارس الأوكراني، أندري لونين، للدفاع عن زميله البرازيلي، الذي كاد يتعرض للضرب من لاعبي الفريق الكتالوني، ليتدخل الحكم مباشرة رفقة الأجهزة الفنية والشرطة الموجودة في الملعب، لضبط الشغب الذي حدث، مع توجيه بطاقة صفراء إلى حامي العرين.

ولكن المعركة لم تنتهِ عند هذا الحد، بعدما قام قائد نادي ريال مدريد، داني كارفاخال، بالإشارة إلى لامين يامال، بأن عليه إغلاق فهمه، بعد نهاية مواجهة "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة، لتشتعل الاشتباكات مرة أخرى بين النجوم، ويتدخل الجميع لإنهاء الشجار الذي اندلع، فيما طالب الجهاز الفني للفريق الملكي بالهدوء، والعمل على الذهاب إلى الاحتفال مع الجماهير، عقب الفوز على الغريم التاريخي.