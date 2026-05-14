دافع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز (54 سنة)، عن نجم نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 سنة)، بعد الجدل الذي أثير إثر ظهوره وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات النادي الكتالوني بلقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وتحدث رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز (54 سنة)، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، رداً على سؤال يتعلق بتصرف يامال فقال: "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين"، في إشارة واضحة إلى أن موقف اللاعب ينسجم مع التوجه الرسمي للحكومة الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد سانشيز أن بلاده تتبنى موقفاً متوازناً تجاه الأزمة في الشرق الأوسط، فقال: "أدانت إسبانيا منذ البداية الهجمات التي شنتها حماس، ثم أدانت لاحقاً الحرب التي تشنها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة"، وتأتي تصريحات بيدرو سانشيز وسط تصاعد الجدل بشأن مواقف شخصيات عامة ورياضية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

بعيدا عن الملاعب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: شكراً لامين يامال

وكان لامين يامال، صاحب الـ18 سنة، خطف الأنظار خلال احتفالات نادي برشلونة يوم الأحد الماضي بعد تتويج نادي برشلونة بلقب الليغا إثر التفوق على ريال مدريد بهدفين نظيفين في ملعب سبوتيفاي كامب نو، وظهر وهو على متن حافلة مكشوفة وسط حشود من الجماهير، حيثُ ظهر وهو يُلوّح بالعلم الفلسطيني في لقطة أثارت تفاعلات كبيرة بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ردات فعل سياسية، خصوصاً من داخل إسرائيل التي هاجمت لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني.