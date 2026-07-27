يامال في لحظات عاطفية.. والدتي وراء كل نجاحاتي

- لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، يعترف بالدور الكبير لوالدته شيلا إيبانا في نجاح مسيرته، مشيدًا بتضحياتها ودعمها المستمر له منذ طفولته، رغم الظروف الصعبة التي واجهتها. - شيلا، التي هاجرت من غينيا الاستوائية إلى إسبانيا، أصبحت شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها مئات الآلاف، وتشارك لحظات حياتها مع ابنها لامين. - في الفيلم الوثائقي "304"، يبرز لامين أهمية والدته في حياته، مؤكدًا أنها كانت قدوة حقيقية له، وداعمة بلا قيد أو شرط.

اعترف نجم منتخب إسبانيا، ونادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً) بالدور الكبير الذي قامت به والدته في نجاح مسيرته الاحترافية، بعدما حصد الكثير من النجاحات الفردية أو الجماعية، وآخرها مساهمته في تتويج منتخب إسبانيا بلقبه الثاني في كأس العالم، خلال نسخة 2026. وفي وقت يُسيطر والده، منير نصراوي على المشهد بحضوره المتكرر في مباريات نجله، اختار لامين يامال أن يُنصف والدته إثر التضحيات التي قامت بها.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، الأحد، أن شيلا إيبانا، التي تتحدر من باتا في غينيا الاستوائية، وقد هاجرت إلى إسبانيا في سن المراهقة، أنجبت لامين يامال في سن الحادية والعشرين، خلال زواجها بمنير نصراوي، وقد انفصلا عندما كان لامين في الثالثة من عمره، لكنها قررت البقاء في كاتالونيا من أجل مستقبلها ومستقبل ابنها.

وأوضح اللاعب الإسباني، في الفيلم الوثائقي "304"، حسب الصحيفة الإسبانية، من خلال مقابلات وشهادات عديدة، أهمية والدته إذ إنها تُعدّ من أهم الشخصيات في حياته، لطالما كانت سنداً له بلا قيد أو شرط، حتى بعد التحاقه بأكاديمية لاماسيا في سن الثانية عشرة. ويقول النجم الإسباني: "كانت والدتي تعمل في ماكدونالدز، ورغم دخلنا المتواضع، كنا سعداء للغاية، خلال العطلات أهدت إليّ جهاز بلاي ستيشن. لا شيء أستطيع تقديمه لها اليوم سيعوض ما قدمته لي. كانت والدتي قدوة حقيقية لي في صغري".

وتابع: "أقول دائمًا لأمي كم أنا ممتن لها، لأنه رغم ظروفها الصعبة، ساعدتني على رؤية الجانب المشرق من الأمور. ربما لم تكن طفولتي مثالية، لكنها حرصت على أن أرى الأشياء الجميلة فقط وأن أستمتع بها. ليس لديّ ما ألومها عليه".

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وذكرت الصحيفة أن شيلا تعيش الآن في منطقة ماريسما مع ابنها كين، وتستمتع هذا الصيف بإجازة هادئة، وتصطحب ابنها إلى مخيم صيفي مع أطفال آخرين. بفضل سعادتها ورضاها، أصبحت شيلا نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها 200 ألف شخص على إنستغرام، وما يقارب 1.5 مليون على تيك توك. وتنشر الأم بانتظام مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقاطع تظهر فيها مع ابنها لامين. وبعد تقاعدها من العمل لسنوات طويلة، شاركت أخيراً مقطع فيديو لتهنئة ابنها بعيد ميلاده الثامن عشر، قائلةً: "مهما مرّت السنون وكبرتَ، ستظل دائمًا طفلي الصغير في قلبي. عيد ميلاد سعيداً يا بني، أتمنى لك السعادة الدائمة، أحبك كثيرا".