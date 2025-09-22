- حافظ لامين يامال على جائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية، وقاد برشلونة لتحقيق ثلاثية محلية وأثبت نفسه في المنتخب الإسباني. - توج عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية لأدائه مع باريس سان جيرمان، وفازت إيتانا بونماتي بالكرة الذهبية للسيدات، بينما حصلت فيكي لوبيز على جائزة أفضل لاعبة شابة. - حصل جانلويجي دوناروما على جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز باريس سان جيرمان بجائزة أفضل فريق، بينما نالت سيدات أرسنال جائزة أفضل فريق للسيدات.

حافظ الموهبة الإسبانية لامين يامال (18 عاماً)، على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، بعدما تُوِّج اليوم الاثنين بجائزة "كوبا" التي تقدمها صحيفة فرانس فوتبول، وذلك خلال حفل تسليم الكرة الذهبية، التي توج فيها نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً).

وبات لامين يامال أول لاعب يتوَّج بجائزة "كوبا" في مناسبتين، منذ انطلاقها عام 2018، حين فاز بها نجم ريال مدريد الحالي، الفرنسي كيليان مبابي، في نسختها الأولى، وفي 2019، ذهبت الجائزة إلى لاعب مانشستر يونايتد الحالي، المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت، قبل أن تُحجب سنة 2020 بسبب جائحة كورونا. وعادت الجائزة في 2021 لصالح نجم وسط برشلونة، الإسباني بيدري، ثم فاز بها زميله ومواطنه غافي في العام التالي، قبل أن يتوج بها، الإنكليزي جود بيلينغهام في 2023، لتعود إلى يامال موسمي 2024 و2025.

وفشل خريج مدرسة "لا ماسيا" في معانقة جائزة الكرة الذهبية، رغم الصراع المحتدم الذي جمعه بنجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي، فقد رجّحت كفة الأخير بفضل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى المشوار المميز الذي قطعه رفقة فريقه في مونديال الأندية ببلوغه النهائي، وهي المنافسة التي غاب عنها يامال وفريقه، ما منح الأفضلية للفرنسي في السباق على الجائزة.

وقاد يامال رغم صغر سنه، نادي برشلونة إلى تحقيق ثلاثية محلية، بعد الفوز بكأس السوبر الإسباني على حساب الغريم ريال مدريد، ثم التتويج بكأس الملك على حساب الخصم ذاته، قبل أن يضيف أشبال المدرب الألماني هانسي فليك، لقب الدوري الإسباني، ورغم خيبة الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو الإيطالي، فإن النجم الصاعد كان أحد أكثر اللاعبين ثباتاً وإقناعاً داخل تشكيلة الفريق الكتالوني.

ولم يتوقف تأثير يامال عند حدود برشلونة، بل امتد ليصبح ركيزة أساسية في صفوف المنتخب الإسباني. فقد كان أحد مفاتيح وصول "لاروخا" إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، قبل السقوط أمام البرتغال، ليفشل في تكرار ما قدمه خلال "يورو 2024"، بعدما لعب دور البطولة في قيادة منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي نحو التتويج ببطولة أوروبا، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب التي عرفتها الكرة الإسبانية في العقد الأخير.

وبفضل مهاراته الفردية الاستثنائية وقدرته على الحسم في أصعب اللحظات، حصد لامين يامال إشادة واسعة من نجوم الكرة العالمية، الذين أجمعوا على أن الفتى الكتالوني يسير بخطى ثابتة ليصبح رمزًا جديدًا لبرشلونة وإسبانيا. ورغم فشله في التتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، فإن الأداء المبهر للاعب ذي الأصول المغربية، واستمراره في تقديم نفس المستويات، يجعله أحد أبرز المرشحين لانتزاع الجائزة في المستقبل القريب.

وفي بقية الجوائز، فازت لاعبة برشلونة إيتانا بونماتي، بالكرة الذهبية للسيدات. ونالت نجمة برشلونة الآخرى، فيكي لوبيز، جائزة أفضل لاعبة شابة لعام 2025، فيما حصد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، جائزة أفضل مدير فني، والهولندية سارينا فيخمان، مدربة إنكلترا، جائزة أفضل مدربة.

من جهته، توج الإيطالي جانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل حارس مرمى، فيما نالت هانا هامبتون، جائزة أفضل حارسة مرمى. وذهبت جائزة أفضل هداف في 2025، إلى السويدي فيكتور غيوكيريس، وعلى مستوى السيدات كانت من نصيب لاعبة برشلونة، البولندية إيفا بايور. ونالت سيدات أرسنال، جائزة أفضل فريق في العام، وحصد باريس سان جيرمان، جائزة أفضل فريق. وحصدت مؤسسة زانا (أبنة المدرب إنريكي التي توفت بعد صراع مع مرض السرطان)، جائزة سقراطيس للأعمال الخيرية.