يامال بين بريق الأضواء وضجيج الشهرة... وبرشلونة في اختبار الحماية

يعيش نجم برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، مرحلة مفصلية في مشواره الكروي، بعدما انتقل من خانة "الموهبة الواعدة" إلى موقع النجم الأوّل في صفوف النادي الكتالوني، وهو تحوّل مبكر يضعه تحت الأضواء من كل اتجاه. ومع هذا الصعود السريع، باتت حياة يامال الخاصة عرضةً لهزاتٍ متكرّرة وضغوطٍ متزايدة، داخل الملعب وخارجه، في وقت تبدو فيه إدارة برشلونة مطالَبةً أكثر من أي وقت مضى بتوفير الحماية النفسية والإعلامية له، تفادياً لتكرار سيناريو مواهب سابقة لم تصمد أمام ضجيج الشهرة، فخفت بريقها سريعاً في زحام النجومية.

وشهدت الآونة الأخيرة انتشار سيل من الشائعات، التي طاولت حياة النجم الشاب، سواء داخل أسوار نادي برشلونة أو خارجها، في صورة تعكس حجم الضغوط التي يعيشها اللاعب منذ صعوده الصاروخي إلى واجهة النجومية. فقد تداولت بعض التقارير أخباراً عن معاقبته من طرف المدير الرياضي للنادي الكتالوني، البرتغالي ديكو، بزعم تأخره عن الاجتماع الفني، الذي سبق مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، غير أنّ المدرب الألماني هانسي فليك، سارع إلى نفي تلك الأنباء، مؤكداً أن لا أحد يتدخّل في شؤونه الفنية، وأنه الوحيد المخول بمحاسبة اللاعبين في مثل هذه الحالات.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة الأخبار المتداولة حول اهتمام أندية كبرى بخدمات اللاعب، من بينها نادي باريس سان جيرمان، إضافة إلى شائعات أكثر غرابة تحدثت عن عرض فلكي من الدوري السعودي بقيمة تتجاوز 400 مليون يورو، وهو ما اضطرّ إدارة برشلونة إلى الخروج بتكذيب رسمي، من أجل تهدئة الجدل المتصاعد حول مستقبل موهبتها الأبرز.

وعلى الصعيد الشخصي، أصبح يامال هدفاً دائماً لعدسات "الباباراتزي"، إذ باتت صوره خارج الملاعب تُلاحق على نطاق واسع وتُتداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى غدت تفاصيل حياته الخاصة وسهراته وتنقّلاته اليومية مادة دسمة للإعلام والمشجعين، على حد سواء. ولم يعد اللاعب الشاب قادراً على التمتع بحريته الكاملة، بعيداً عن المستطيل الأخضر.

ومن جانب آخر، شهدت مداخيل لامين يامال ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، نتيجة العقود الإعلانية الضخمة التي أبرمها مع عدد من الشركات العالمية، وهو ما أضاف طبقة جديدة من الضغوط على كاهله، إذ بات مطالباً بالتوفيق بين التزاماته الرياضية مع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وبين نشاطاته الترويجية والاقتصادية خارج المستطيل الأخضر. ولم تعد الصورة العامة لـ "يامال" تُقاس فقط بأدائه الكروي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بسلوكه وتصرفاته، التي تحرص الجهات الراعية على مراقبتها عن كثب، لضمان بقاء نجمها الشاب واجهة مثالية لعلاماتها التجارية.

وأشارت تقارير صحافية عالمية إلى أنّ يامال قد اتخذ قراراً مفاجئاً بالتوقف عن توقيع قمصان نادي برشلونة وجماهيره، في خطوة فاجأت مشجعي الفريق الكتالوني، لا سيما الأطفال، الذين اعتادوا الحصول على توقيعه، بعد كل حصة تدريبية، وذلك تمهيداً لإطلاق مشروع تجاري جديد يقوم على بيع توقيعاته الأصلية، عبر منصة إلكترونية متخصصة في تسويق المنتجات الرياضية الموقّعة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

وتحوّلت عدسات الكاميرات إلى رفيق دائم لـ "يامال"، تتعقب تحركاته في المباريات، وتُحلّل أدق ردات فعله، مقارنة بالنجوم الذين سبقوه في مسيرة برشلونة، وتُبرز الفوارق بينه وبين زملائه في أسلوب اللعب والتصرف. ومع ازدياد هذا التركيز الإعلامي المفرط، يجد النجم الإسباني نفسه اليوم مطالباً، ليس فقط بالمراوغة وصناعة الأهداف وتسجيلها، بل أيضاً بالحفاظ على صورة ناضجة ومتزنة داخل وخارج الملعب، فقد أصبح تمثيله للنادي والمنتخب امتيازاً ومسؤولية في آنٍ واحد.

وسيكون على إدارة نادي برشلونة التحرّك بجدية ومسؤولية، من أجل حماية يامال من الانجراف وراء بريق الشهرة المبكرة، والحفاظ عليه من أن تحرقه أضواء النجومية قبل اكتمال نضجه الكروي. فقد حذّر العديد من النجوم السابقين من هذا الخطر، كان آخرهم أسطورة التنس الألماني، بوريس بيكر.

كما يُنتظر من محيط اللاعب أن يوفّر له الدعم الحقيقي، لا الاستغلال التجاري، عبر مساعدته في الحفاظ على اتّزانه الذهني وتركيزه داخل المستطيل الأخضر، بدلاً من تحويل اسمه إلى وسيلة لجني الأرباح. فقد تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن قيام والديه- الأب والأم- باستغلال اسمه في بعض الفعاليات الاجتماعية، من جلسات تصوير إلى حفلات عشاء مدفوعة الأجر، وهو ما أثار القلق من تحول النجم الشاب إلى أداة دعائية، أكثر منه مشروع لاعب عظيم.



ويبقى مصير النجم ذي الأصول المغربية اليوم رهينَ قدرته على التعامل مع الشهرة بنضج ووعيٍ متّزن، وبمدى حنكة نادي برشلونة في إدارة هذه الموهبة الاستثنائية، التي تجسّد مستقبل النادي والكرة الإسبانية، على حدّ سواء، إذ لا تضمن الموهبة وحدها البقاء تحت الأضواء، بل تحتاج إلى انضباط، وقدرة على مقاومة الإغراءات، التي ترافق النجاح المبكر.

ويقف يامال حالياً عند مفترق طرق حاسم في مسيرته الكروية، بين طريقٍ يقوده نحو المجد وصناعة الإرث على خُطى الأسطورتين: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وطريق آخر قد يغرقه في دوامة الشهرة المبكرة وضجيجها، الذي أطاح بمواهب كثيرة قبله.