- غادر لامين يامال مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد غاضباً رغم الفوز 2-1، حيث لم يكن راضياً عن أدائه الشخصي رغم الجهد الكبير الذي بذله. - أظهر يامال مهارات رائعة خلال المباراة، حيث قدم تمريرات مميزة وتسبب في طرد لاعب من أتلتيكو، مما يعزز فرصه في الحصول على جوائز فردية هذا الموسم. - أكد المدرب هانسي فليك أن غضب يامال كان بسبب عدم تسجيله، مشيراً إلى أن الأمور عادت لطبيعتها بعد المباراة ولا توجد أزمة.

غادر نجم نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، مساء السبت، غاضباً. ورغم أن النادي الكتالوني حصد انتصاراً قد يكون حاسماً في صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني، إلا أن موهبة كرة القدم العالمية لم يكن راضياً وظهر مُحبطاً بعد صافرة الحكم، التي أعلنت فوز فريقه (2ـ1).

ونقلت شبكة دازن الإسبانية، مقطع فيديو قصير، يظهر فيه يامال وهو غاضب، ولم يتحدث طويلاً مع مدربه الألماني هانسي فليك، الذي ذهب لتحيته بعد الفوز الحاسم، وتابع النجم الإسباني طريقه إلى حجرات الملابس غاضباً. وهذا المشهد من النادر أن حصل سابقاً، خصوصاً أن برشلونة حقق انتصاراً على منافس قوي في حجم أتلتيكو مدريد.

وتحدث مدرب برشلونة بعد اللقاء في تصريحات إعلامية عن تصرف لاعبه حيث قال هانسي فليك: "كان لامين يامال مُحبطاً بعض الشيء لأنه بذل جهداً كبيراً لكنه لم يتمكن من التسجيل. لقد كانت مباراة مليئة بالمشاعر، لذا فإن ردة فعله مفهومة تماماً. لقد عاد إلى غرفة الملابس وكل شيء على ما يرام". وتؤكد تصريحات المدرب الألماني عدم وجود أزمة بسبب غضب اللاعب الإسباني.

ورسم يامال خلال هذه المباراة لوحات رائعة، وقدّم عروضاً قوية أشعلت منصّات التواصل، بعد تمريرات مميزة، وكذلك مراوغات متكررة خلال هذه المباراة أمام دفاع قوي. كذلك فإنه تسبب في طرد لاعب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني غونزاليس، وكان يستحق التسجيل تتويجاً لمجهوده الكبير. وأظهرت المباراة أنه يملك فنيات مميزة، تقربه لحصد أفضل التتويجات الفردية في الموسم الحالي، خصوصاً أن فريقه ما زال يُنافس على التتويج بدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أنه الأقرب للتتويج بـ"الليغا".